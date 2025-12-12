Stallone vrea înapoi celebra statuie a lui Rocky Balboa. Ce spune municipalitatea din Philadelphia

Municipalitatea propune un aranjament special: statuia originală va fi împrumutată pentru expoziție. În acest timp, o replică aflată deja în vârful treptelor Philadelphia Museum of Ar,t ar putea rămâne acolo ca monument permanent.

Orașul și statuia lui Rocky

Lucrarea de aproape trei metri înălțime, creată în 1980 de sculptorul Auldwin Thomas Schomberg la comanda actorului pentru filmul „Rocky III”, se află din 2006 la baza scărilor muzeului. Locul a devenit celebru datorită scenelor din filme. Expoziția „Rising Up: Rocky and the Making of Monuments”, programată pentru anul viitor, va explora influența culturală a personajului și va marca o jumătate de secol de la debutul seriei. În august 2026, după închiderea evenimentului, statuia va fi returnată lui Stallone.

Orașul nu va rămâne fără simbolul său iconic, scrie La Stampa. Schomberg a realizat trei versiuni ale statuii, iar una se află din 2024 chiar în vârful treptelor. Ea a fost înstalată cu ocazia RockyFest și împrumutată de actor, care a cumpărat-o în 2017 cu aproximativ 400.000 de dolari. Creative Philadelphia propune ca această copie să fie integrată permanent în peisajul urban. În acest timp statuia originală să îi fie cedată lui Stallone. Relocarea, menită să refacă amplasarea originală din 1982, ar presupune un cost estimat la 150.000 de dolari. Spațiul eliberat ar urma să fie ocupat de o altă lucrare din colecția orașului.

Statuia – simbol în memoria colectivă

Inițiativa are deja sprijinul primăriei, al muzeului, al departamentului pentru parcuri și al centrului de vizitatori. Reprezentanții Creative Philadelphia subliniază valoarea simbolică a proiectului, considerându-l o șansă de a reflecta asupra rolului artei în spațiul public. Autoritățile cred, de asemenea, că expoziția dedicată lui Rocky va fi momentul potrivit pentru a discuta despre memoria colectivă și identitatea orașului.

De-a lungul celor peste 40 de ani, statuia originală a fost relocată în mai multe rânduri. Ea a trecut de la platourile de filmare la stadionul Spectrum și apoi la muzeu. În prezent, Philadelphia găzduiește și o a treia versiune a monumentului, amplasată recent în incinta aeroportului internațional, un semn că Rocky rămâne profund legat de spiritul orașului.