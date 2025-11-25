Prima pagină » Știrile zilei » Afacerile din comerțul cu autovehicule și motociclete au crescut în primele nouă luni ale anului

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule şi motociclete a crescut în primele nouă luni ale anului cu 4,4%, ca serie brută, față de perioada similară a anului trecut, arată datele INS.
Foto: Shutterstock
Cosmin Pirv
25 nov. 2025, 09:17, Economic

În perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2025, comparativ cu perioada similară din 2024, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu ridicată şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a înregistrat o cifră de afaceri mai mare cu 4,4%

S-au înregistrat creșteri în activitățile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+19,3%), comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (+11,4%), comerţul cu autovehicule (+3,2%) și comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+1,9%).

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul cifrei de afaceri din acest domeniu a crescut cu 4,1%.

INS arată că în septembrie, comparativ cu august, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a înregistrat o creștere cu 13,9%. Au crescut comerţul cu autovehicule (+17,0%), activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+10,7%) și comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+9,9%).

Față de luna septembrie 2024, volumul cifrei de afaceri a înregistrat o creștere cu 1,8%.