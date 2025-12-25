Exporturile de alimente din Marea Britanie către UE scad cu aproape un sfert după Brexit

Aceasta reprezintă o scădere de la 6,7 ​​miliarde de kilograme între 2016 și 2020 la 5,1 miliarde de kilograme între 2021 și 2025, conform celor mai recente date de la Federația Alimentară și Băuturi (FDF), scrie ESM.

Exporturile către Germania au scăzut cu 59,1%, către Polonia cu 51,9% și către Belgia cu 39,9%.

În schimb, exporturile globale de alimente și băuturi au crescut cu 5,8% în primele trei trimestre ale anului 2025, determinate în principal de o creștere de 6,2% a exporturilor din afara UE .

Exporturile către India au crescut cu 9,6%, iar către Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG) cu 6,3%.

Importurile din afara UE au crescut, de asemenea, cu 17,1%, importurile totale de alimente și băuturi ajungând la 49,6 miliarde de lire sterline (58 de miliarde de euro) în acest an.

FDF pledează pentru sprijin guvernamental pentru a-și atinge obiectivul de creștere a exporturilor de alimente și băuturi cu 10 miliarde de lire sterline până în 2035, vizând un total de 35 de miliarde de lire sterline (41 de miliarde de euro).

Recomandări cheie

Recomandările cheie includ următoarele:

colaborarea cu întreprinderile în negocierile acordurilor sanitare și fitosanitare (SPS) ale UE , pentru a reduce barierele comerciale și a asigura perioade de tranziție suficiente;

dezvoltarea de politici complementare în domenii precum ambalarea și etichetarea și sprijinirea continuă a procedurilor vamale;

crearea unui fond de sprijin în valoare de 2,6 milioane de lire sterline (3,04 milioane de euro) pentru întreprinderi, în special IMM-uri, pentru a găsi noi clienți și furnizori internaționali.

Deși FDF consideră noul acord SPS un pas pozitiv, acesta nu va elimina toate barierele comerciale și necesită sprijin pentru ca întreprinderile să se adapteze.

Federația subliniază, de asemenea, importanța asigurării faptului că negocierile cu UE nu împiedică creșterea înregistrată pe piețele din afara UE .

Karen Betts, director executiv al FDF, a declarat: „Într-o perioadă în care companiile din industria alimentară și a băuturilor se confruntă cu creșterea costurilor de producție, presiuni de reglementare și o încredere scăzută a consumatorilor de pe plan intern, reducerea barierelor comerciale și creșterea exporturilor noastre sunt extrem de importante.”

Volumele exporturilor globale de alimente ale Regatului Unit au fost în medie cu aproape 20% mai mici între 2020 și 2024 decât între 2015 și 2019.

Comparând Regatul Unit cu alți parteneri europeni majori, Germania, Italia și Olanda au înregistrat creșteri ale volumelor medii, în timp ce Franța a înregistrat o scădere de 5,7%.