Revolta puburilor britanice împotriva guvernului: De ce au interzis accesul pentru parlamentarii din Marea Britanie

În ultimele săptămâni, în Marea Britanie, puburile au devenit punctul central al unei forme inedite de contestare. Proprietarii a peste o mie de localuri au decis să nu mai primească parlamentari ai Partidului Laburist, considerând că noua creștere de taxe reprezintă o amenințare gravă pentru un domeniu aflat deja în dificultate, scrie Il Post.

Taxa care a declanșat disputa în Marea Britanie

La originea protestului se află „business rate” – un impozit calculat pe baza valorii proprietăților comerciale. Actualizarea anuală din 2026 a coincis cu încheierea facilităților fiscale acordate puburilor în perioada pandemiei. Potrivit organizațiilor din industrie, acest cumul a dus la o creștere medie estimată de 76% a impozitului.

Pentru numeroase localuri, combinația dintre majorarea taxei și eliminarea scutirilor ar putea însemna închiderea definitivă.

Ca răspuns, sute de puburi au afișat anunțuri precum „No Labour MPs”, refuzând accesul reprezentanților partidului aflat la putere. Cazurile au circulat rapid în presă și pe rețelele sociale. Rachel Reeves, ministrul de finanțe, a fost declarată persona non grata în pubul său din Yorkshire, iar alți parlamentari laburiști au relatat public că nu mai sunt primiți în localurile din propriile circumscripții.

Deși mecanismul de actualizare a taxei era cunoscut, reacția dură reflectă fragilitatea industriei. Numărul puburilor din Marea Britanie a scăzut de la peste 69.000 în 1980 la circa 46.800 în prezent. Doar în 2023, în medie, două puburi au dispărut zilnic.

Creșterea chiriilor, a costurilor de funcționare și diminuarea clientelei fac ca orice taxă suplimentară să devină un factor de risc major.

Sprijin din opoziție și din spațiul public

Protestul a atras rapid susținerea partidelor de opoziție și a unor personalități cunoscute, de la prezentatori TV la antreprenori din domeniu. În cultura britanică, puburile au o semnificație socială puternică, iar ostilitatea față de acestea poate fi periculoasă din punct de vedere politic.

După câteva săptămâni de tensiuni, guvernul a anunțat că va reduce creșterea planificată a „business rate”. De asemenea, se lucrează la un pachet de ajutor pentru puburi, în încercarea de a compensa eliminarea facilităților din perioada pandemiei. Detaliile urmează să fie comunicate oficial.

Reușita protestului a atras atenția altor industrii afectate de creșteri de taxe, care solicită acum tratament similar. Pentru guvernul laburist, situația puburilor ar putea constitui un precedent sensibil: dovada că presiunea coordonată a unui sector poate determina schimbări rapide în politica fiscală.

În Marea Britanie, puburile nu sunt doar afaceri, ci elemente esențiale ale vieții comunitare. Iar atunci când aceste spații își închid porțile în fața politicienilor, mesajul ajunge repede în centrul atenției guvernului.