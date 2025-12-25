Cele mai impresionante târguri și evenimente de comerț cu amănuntul de vizitat în 2026

Târgurile comerciale cu amănuntul joacă un rol vital în explorarea de noi soluții, prezentarea tendințelor emergente și conectarea tuturor segmentelor industriei, scrie ESM.

ESM a pregătit o listă de evenimente comerciale din sectorul alimentar și de retail la care trebuie să participați în 2026.

NRF 2026

11-13 ianuarie 2026, New York City, SUA

Unul dintre cele mai importante târguri de retail din lume, NRF 2026, revine pentru a oferi vizitatorilor informații despre cele mai recente tehnologii și inovații care remodelează peisajul comerțului cu amănuntul.

Evenimentul va avea loc la Centrul de Convenții Jacob K. Javits din New York City, în perioada 11-13 ianuarie 2026. Pentru mai multe informații, vizitați nrfbigshow.nrf.com .

Marca Bologna

14-15 ianuarie 2026, Bologna, Italia

Marca Bologna, un târg comercial B2B, va evidenția noile evoluții din sectorul mărcilor private pentru comercianți cu amănuntul și producători.

Evenimentul va avea loc la BolognaFiere din Bologna, Italia, în perioada 14-15 ianuarie 2026.

ISM 2026

1-4 februarie 2026, Köln, Germania

ISM 2026, un târg important de produse de cofetărie și gustări, este programat în perioada 1-4 februarie 2026 la Koelnmesse din Köln, Germania.

Organizat în colaborare cu ProSweets Cologne, un târg internațional de furnizori pentru industria dulciurilor și gustărilor, evenimentul va prezenta noi tendințe și inovații pentru sectorul de cofetărie.

Fruit Logistica 2026

4-6 februarie 2026, Berlin, Germania

La Fruit Logistica, un târg global de produse proaspete, peste 2.300 de expozanți vor prezenta produse noi și soluții agricole inovatoare.

Evenimentul va avea loc la Messe Berlin, în perioada 4-6 februarie 2026.

Pentru mai multe informații, vizitați fruitlogistica.com .

EuroShop 2026

22-26 februarie 2026, Düsseldorf, Germania

EuroShop, un târg de retail de renume, va oferi perspective asupra tendințelor din retail și va prezenta premiile EuroShop RetailDesign la categoriile alimente, modă și stil de viață, digital, ospitalitate și sustenabilitate.

Sărbătorind 60 de ani de la înființarea Euroshop, evenimentul va avea loc anul acesta la Messe Düsseldorf, Germania, în perioada 22-26 februarie.

Pentru mai multe informații, vizitați euroshop.de .

Alimentaria

23-26 martie 2026, Barcelona, ​​Spania

Alimentaria, un târg comercial de alimente și băuturi, este programat în perioada 23-26 martie 2026 la Fira Barcelona Gran Via din Barcelona, ​​Spania.

Pentru a 50-a aniversare, Alimentaria se va uni cu Hostelco, reunind producători, cumpărători și distribuitori din sectorul alimentar, al băuturilor și al ospitalității.

Pentru mai multe informații, vizitați alimentaria.com.

Expoziția Globală de Fructe de Mare 2026

21-23 aprilie 2026, Barcelona, ​​Spania

Seafood Expo Global, unul dintre cele mai mari târguri de fructe de mare din lume, va găzdui furnizori din peste 80 de țări care vor expune o gamă largă de produse și echipamente din fructe de mare.

Evenimentul comercial va include premiile Seafood Excellence Global Awards, care vor avea loc tot la Fira Barcelona Gran Via din Barcelona, ​​Spania, în perioada 21-23 aprilie 2026.

Pentru mai multe informații, vizitați seafoodexpo.com .

Interzoo 2026

12-15 mai 2026, Nürnberg, Germania

Interzoo 2026, un târg comercial de top pentru industria animalelor de companie, va evidenția cele mai recente tendințe în domeniul aprovizionării cu produse pentru animale de companie.

În 2025, târgul a primit 37.000 de vizitatori și a găzduit peste 1.000 de expozanți.

Interzoo 2026 va avea loc la NürnbergMesse din Nürnberg, Germania, în perioada 12-15 mai 2026.

PLMA „Lumea mărcilor private”

19-20 mai 2026, Amsterdam, Olanda

Încă din 1986, evenimentul anual de retail „Lumea mărcilor private” organizat de PLMA s-a impus ca un târg comercial de top pentru produsele de marcă.

Evidențiind cele mai recente inovații în domeniul mărcilor private, PLMA va reuni comercianții cu amănuntul și furnizorii la Centrul de Convenții Rai Amsterdam din Amsterdam, Olanda, în perioada 19-20 mai 2026.

IDDBA 2026

7-9 iunie 2026, Orlando, SUA

IDDBA, evenimentul anual, revine pentru a prezenta cele mai recente tendințe din industria lactatelor, a mezelurilor, a panificației și a serviciilor alimentare.

Anul trecut, IDDBA 2025 a găzduit peste 1.000 de expozanți și a înregistrat peste 10.000 de vizitatori.

În 2025, evenimentul va avea loc la Centrul de Convenții Orange County din Orlando, Florida, în perioada 7-9 iunie 2026.

Shoptalk Europe

9-11 iunie 2026, Barcelona, ​​Spania

Shoptalk Europe, un eveniment de retail de top, promite să fie „casa Europei pentru inovație în retail”, găzduind peste 180 de lideri seniori din piața de retail care își vor oferi opiniile și vor discuta despre noile inovații.

Evenimentul va avea loc la Fira Barcelona Gran Via din Barcelona, ​​Spania, în perioada 9-11 iunie 2026.

ISM Orientul Mijlociu

15-17 septembrie 2026, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Evenimentul comercial de produse de cofetărie ISM Middle East va prezenta cele mai recente tendințe și produse inovatoare din industrie în perioada 15-17 septembrie 2026.

Anul trecut, ISM Middle East a găzduit peste 700 de expozanți și a prezentat peste 60.000 de produse noi din categoria produselor de cofetărie.

În 2026, evenimentul va avea loc la Dubai World Trade Centre din Dubai, Emiratele Arabe Unite.

NRF 2026: Marele spectacol de comerț cu amănuntul din Europa

15-17 septembrie 2026, Paris, Franța

Ediția europeană a NRF revine la Paris Expo Porte de Versailles din Paris, Franța, în perioada 15-17 septembrie 2026.

Evenimentul comercial va găzdui lideri globali ai industriei, care vor discuta despre viitorul comerțului cu amănuntul și vor prezenta soluții inovatoare.

Magazin alimentar

22-24 septembrie 2026, Las Vegas, SUA

Târgul de comerț cu amănuntul, Groceryshop, este programat în perioada 22-24 septembrie 2026 la Centrul de Convenții Mandalay Bay din Las Vegas, SUA.

Anul trecut, evenimentul a explorat oportunitățile dintr-o piață de retail în rapidă schimbare, impulsionată de progresele tehnologice.

Chillventa

13-15 octombrie 2026, Nürnberg, Germania

Chillventa, un târg important de refrigerare și HVAC, va avea loc la NürnbergMesse din Nürnberg, Germania, în perioada 13-15 octombrie 2026.

Evenimentul comercial va prezenta cele mai noi tehnologii și inovații pentru sisteme de refrigerare, aer condiționat, ventilație și pompe de căldură.

SIAL Paris

17-21 octombrie 2026, Paris, Franța

SIAL Paris, un târg alimentar internațional de top, va oferi vizitatorilor perspective asupra celor mai recente inovații alimentare, prezentând anul trecut 400.000 de produse.

Evenimentul va avea loc la Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte din Paris, Franța, în perioada 17-21 octombrie 2026.

Privel

4-5 noiembrie 2026, Madrid, Spania

Privel, un nou târg comercial în limba spaniolă, va avea loc la IFEMA din Madrid, Spania, în perioada 4-5 noiembrie.

Evenimentul, organizat în parteneriat cu IFEMA Madrid și Alimarket, va reuni producători și comercianți cu amănuntul, prezentând noile tendințe ale pieței de mărci private.