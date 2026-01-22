Zmeura de Aur 2026: „Snow White” și „War of the Worlds”, campioane la nominalizările Razzies

Potrivit unei analize Reuters, ambele producții au primit câte șase nominalizări la cea de-a 46-a ediție a premiilor Golden Raspberry (Razzies). Aceste premii, acordate anual chiar înainte de Oscaruri, au ca scop satirizarea celor mai slabe decizii creative, interretări și producții din industria filmului.

Zmeura de Aur 2026: actori celebri pe lista nominalizărilor

Remake-ul live-action „Snow White” a fost criticat pentru lipsa de originalitate, scenariul forțat și reacția negativă a publicului față de reinterpretarea clasicului Disney din 1937. „War of the Worlds”, o reinterpretare modernă cu Ice Cube în rol principal, a fost taxată pentru un scenariu incoerent, efecte speciale mediocre pentru bugetul său uriaș și o utilizare excesivă a tehnologiei fără o bază narativă solidă. Ambele exemple evidențiază riscul de a miza pe branduri consacrate fără o viziune artistică clară.

Lista nominalizărilor include și nume cunoscute. Abel Tesfaye (The Weeknd) este nominalizat la „Cel mai prost actor”, în timp ce la „Cea mai proastă actriță” au fost propuse actrițe premiate și extrem de respectate, semn că nici reputația nu oferă imunitate în fața criticilor Razzies. Astfel, pe listă, regăsim nume sonore: Ariana DeBose, Milla Jovovich și Natalie Portman. Categoria „Cel mai prost cuplu de pe ecran” a atras din nou atenția prin alegeri ironice și comentarii tăioase.

Când vor fi anunțați câștigătorii?

Câștigătorii Zmeurei de Aur 2026 vor fi anunțați pe 14 martie 2026. Evenimentul continuă să împartă opiniile industriei: unii îl consideră o satiră necesară, alții îl văd doar ca pe o formă de umilire gratuită. Fondatorii Razzies susțin însă că scopul este responsabilizarea industriei și stimularea unei reflecții reale asupra calității filmelor lansate.

Ediția din 2026 confirmă o tendință tot mai vizibilă: publicul și criticii devin mai exigenți, iar succesul comercial sau notorietatea unui titlu nu mai garantează aprecierea artistică. Zmeura de Aur rămâne astfel o oglindă incomodă, dar revelatoare, a momentului actual din cinematografia mondială.