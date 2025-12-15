Datoria externă a crescut cu 22 de miliarde de euro în primele zece luni ale anului

Conform băncii centrale, datoria externă pe termen lung a însumat peste 177 miliarde de euro la 31 octombrie 2025, reprezentând 78,7% din totalul datoriei externe, în creștere cu 13,6% față de 31 decembrie 2024. Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 octombrie 2025 nivelul de aproape 48 de miliarde de euro, reprezentând 21,3% din totalul datoriei externe, în creștere cu 1,7 la sută față de 31 decembrie 2024.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,1% în perioada ianuarie – octombrie 2025, comparativ cu 21,5 la sută în anul 2024.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 octombrie 2025 a fost de 105,2 la sută, comparativ cu 103,6 la sută la 31 decembrie 2024.

Conform BNR, în primele zece luni ale anului, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 24 de miliarde de euro, în creștere față de perioada similară din 2024. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 51 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 560 milioane euro, balanța veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 807 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a adus o contribuție negativă de 694 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 7,2 miliarde de euro, comparativ cu 5,6 miliarde de euro în perioada ianuarie – octombrie 2024, din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 4,9 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 2,2 miliarde euro.