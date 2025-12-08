Prima pagină » Economic » Curs valutar, 8 decembrie. Euro și aurul, cotate în scădere

Curs valutar, 8 decembrie. Euro și aurul, cotate în scădere

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru luni, 8 decembrie 2025.
Maria Miron
08 dec. 2025, 13:28, Economic

Moneda europeană a scăzut ușor, fiind cotată de BNR la 5,0899 lei. Dolarul american, lira sterlină și francul elvețian s-au depreciat până la 4,3664 lei, respectiv 5,8200 lei și 5,4342 lei.

Și gramul de aur a fost mai ieftin, cu mai mult de 3 lei, fiind evaluat la 590,1963 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9544 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda

Simbol

RON

Euro

EUR

5,0899

Dolarul SUA

USD

4,3664

Francul elvețian

CHF

5,4342

Lira sterlină

GPB

5,8200

Gramul de aur

XAU

590,1963

Dolarul australian

AUD

2,8992

Dolarul canadian

CAD

3,1595

Coroana cehă

CZK

0,2101

Coroana daneză

DKK

0,6815

Lira egipteană

EGP

0,0919

100 Forinți maghiari

HUF

1,3304

100 Yeni japonezi

JPY

2,8095

Leul moldovenesc

MDL

0,2569

Coroana norvegiană

NOK

0,4320

Zlotul polonez

PLN

1,2031

Coroana suedeză

SEK

0,4649

Lira turcească

TRY

0,1027

Rubla rusească

RUB

0,0570

Leva bulgărească

BGN

2,6024

Randalul sud-african

ZAR

0,2574

Realul brazilian

BRL

0,8027

Renminbi-ul chinezesc

CNY

0,6178

Rupia indiană

INR

0,0485

100 Woni sud-coreeni

KRW

0,2973

Peso-ul mexican

MXN

0,2401

Dolarul neo-zeelandez

NZD

2,5268

Dinarul sârbesc

RSD

0,0434

Hryvna ucraineană

UAH

0,1037

Dirhamul Emiratelor Arabe

AED

1,1889

Bahtul thailandez

THB

0,1372

Dolarul din Hong Kong

HKD

0,5615

100 Rupii indoneziene

IDR

0,0261

Shekelul israelian

ILS

1,3545

100 Coroane islandeze

ISK

3,4160

Ringgitul malaysian

MIR

1,0616

Peso-ul filipinez

PHP

0,0740

Dolarul singaporez

SGD

3,3705

DST

XDR

5,9544

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

