Curs valutar, 8 decembrie. Euro și aurul, cotate în scădere

Moneda europeană a scăzut ușor, fiind cotată de BNR la 5,0899 lei. Dolarul american, lira sterlină și francul elvețian s-au depreciat până la 4,3664 lei, respectiv 5,8200 lei și 5,4342 lei.

Și gramul de aur a fost mai ieftin, cu mai mult de 3 lei, fiind evaluat la 590,1963 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9544 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0899 Dolarul SUA USD 4,3664 Francul elvețian CHF 5,4342 Lira sterlină GPB 5,8200 Gramul de aur XAU 590,1963 Dolarul australian AUD 2,8992 Dolarul canadian CAD 3,1595 Coroana cehă CZK 0,2101 Coroana daneză DKK 0,6815 Lira egipteană EGP 0,0919 100 Forinți maghiari HUF 1,3304 100 Yeni japonezi JPY 2,8095 Leul moldovenesc MDL 0,2569 Coroana norvegiană NOK 0,4320 Zlotul polonez PLN 1,2031 Coroana suedeză SEK 0,4649 Lira turcească TRY 0,1027 Rubla rusească RUB 0,0570 Leva bulgărească BGN 2,6024 Randalul sud-african ZAR 0,2574 Realul brazilian BRL 0,8027 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6178 Rupia indiană INR 0,0485 100 Woni sud-coreeni KRW 0,2973 Peso-ul mexican MXN 0,2401 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5268 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1037 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1889 Bahtul thailandez THB 0,1372 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5615 100 Rupii indoneziene IDR 0,0261 Shekelul israelian ILS 1,3545 100 Coroane islandeze ISK 3,4160 Ringgitul malaysian MIR 1,0616 Peso-ul filipinez PHP 0,0740 Dolarul singaporez SGD 3,3705 DST XDR 5,9544

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.