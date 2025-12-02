Rezervele internaţionale ale României au crescut până la cea mai mare valoare înregistrată vreodată

La 30 noiembrie 2025, rezervele internaţionale la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 65.408 milioane euro, față de 65.347 milioane euro la 31 octombrie 2025.

În cursul lunii au fost intrări de 2.544 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și altele și ieşiri de 2.483 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută (aproximativ 853 milioane euro); plăţi din contul Comisiei Europene și altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone, transmite BNR.

În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 12.011 milioane euro.

„Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) au crescut de la 76.885 milioane euro la 31 octombrie 2025 la 77.419 milioane euro la 30 noiembrie 2025, cea mai mare valoare înregistrată vreodată. Plăţile scadente planificate în luna decembrie 2025 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 647 milioane euro”, transmite BNR.