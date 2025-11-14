Resursele de energie primară ale României au crescut cu 5,8% în primele nouă luni ale anului 2025

Producția internă de energie primară a însumat 12.309,8 mii tone echivalent petrol, în scădere cu 349,5 mii tone, reprezentând o diminuare de 2,8% față de perioada similară din 2024.

În schimb, importul de energie primară a fost de 13.065,7 mii tone echivalent petrol, în creștere semnificativă cu 1.750,0 mii tone, respectiv o majorare de 15,5%.

Evoluția pe surse de energie

Pe categorii de resurse, țițeiul a înregistrat cea mai mare creștere, cu 1.078,8 mii tone echivalent petrol, ajungând la 8.825,9 mii tone, respectiv o majorare de 13,9% față de primele nouă luni din 2024.

Importul de țiței a crescut cu 21,6%, în timp ce producția internă a scăzut cu 7,7%. Gazele naturale utilizabile au totalizat 7.799,3 mii tone echivalent petrol, în creștere cu 11,4%, importul crescând spectaculos cu 63%, în contextul scăderii producției interne cu 1%.

Cărbunele net a înregistrat o scădere de 3,5%, ajungând la 1.492,3 mii tone echivalent petrol, cu producția internă în creștere ușoară de 1%, dar cu importul în prăbușire de 50,9%. Energia hidroelectrică, eoliană, solară, caldura nucleară și energia electrică din import au totalizat 4.649,4 mii tone echivalent petrol, în creștere cu 5,5%, iar produsele petroliere din import au scăzut cu 17,3%, ajungând la 2.574,8 mii tone echivalent petrol.

Resurse de energie electrică în creștere

În perioada ianuarie-septembrie 2025, resursele de energie electrică au fost de 51.345,0 milioane kWh, în creștere cu 2.228,9 milioane kWh față de aceeași perioadă din 2024. Producția din termocentrale a fost de 12.163,8 milioane kWh, în scădere cu 3,8%, iar producția din hidrocentrale a scăzut dramatic cu 22,7%, ajungând la 8.865,6 milioane kWh. Producția din centralele nuclearo-electrice a fost de 8.042,2 milioane kWh, în creștere marginală de 0,9%.

Energie regenerabilă: contrasturi între eolian și solar

Producția din centralele electrice eoliene a fost de 4.186,0 milioane kWh, în scădere cu 9,6% față de primele nouă luni din 2024. În contrast, energia solară produsă în instalații fotovoltaice a fost de 3.976,7 milioane kWh, în creștere impresionantă de 37,7%, cu 1.089,8 milioane kWh mai mult decât în perioada similară din anul precedent, confirmând expansiunea accelerată a acestui sector.

Consum și export de energie electrică

Consumul final de energie electrică în această perioadă a fost de 37.251,6 milioane kWh, cu 0,4% mai mic față de perioada ianuarie-septembrie 2024. Consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 1%, în timp ce consumul populației a crescut cu 1,8%, iar iluminatul public a înregistrat o scădere de 7,5%. Exportul de energie electrică a fost de 10.520,8 milioane kWh, în creștere spectaculoasă de 28,9%, cu 2.361,2 milioane kWh mai mult decât în aceeași perioadă din 2024. Consumul propriu tehnologic în rețele și stații a fost de 3.572,6 milioane kWh, în creștere de 0,5%.