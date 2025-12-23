Prima pagină » Politic » Terenurile degradate ale statului vor fi folosite pentru investiții în energie regenerabilă

Terenurile degradate ale statului vor fi folosite pentru investiții în energie regenerabilă

MADR, prin Agenția Domeniilor Statului (ADS), derulează un proiect finanțat prin (PNRR), Componenta C16 – REPowerEU, care are ca scop folosirea terenurilor statului degradate.
Mădălina Dinu
23 dec. 2025, 17:50, Economic

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Domeniilor Statului (ADS), derulează un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C16 – REPowerEU, care are ca scop folosirea terenurilor statului degradate, neproductive sau cu potențial agricol redus pentru dezvoltarea investițiilor în energie regenerabilă, anunță MADR.

Proiectul urmărește crearea unui cadru juridic și tehnic care să permită transformarea acestor suprafețe în zone de accelerare pentru investiții în surse regenerabile de energie. Prin această inițiativă se dorește sprijinirea tranziției energetice, reducerea emisiilor de carbon și o administrare mai eficientă a patrimoniului statului.

Termenul-limită pentru îndeplinirea indicatorilor asumați este 31 august 2026.

În cadrul proiectului au fost stabilite patru jaloane principale:

  • modernizarea echipamentelor ADS, cu termen de realizare trimestrul II 2026;
  • modificarea cadrului legislativ, prin completarea Legii nr. 268/2001, cu termen estimat trimestrul II 2026;
  • realizarea registrului național unic al terenurilor statului, care va include suprafețele adecvate
  • pentru investiții în energie regenerabilă, cu finalizare în trimestrul I 2026;
  • semnarea contractelor de concesiune pentru terenurile incluse în zonele de accelerare, programată pentru trimestrul II 2026.

Până în prezent, Agenția Domeniilor Statului a recepționat studiile pedologice și agrochimice pentru terenuri agricole încadrate în clasele de calitate IV și V, precum și pentru terenuri degradate sau neproductive care nu pot fi utilizate în scop agricol.

Aceste analize reprezintă baza tehnică necesară pentru identificarea suprafețelor ce pot fi valorificate în cadrul proiectelor de energie regenerabilă.

În acest moment, proiectul înregistrează progrese atât din punct de vedere tehnic, cât și legislativ. Procedura de achiziție a echipamentelor a fost inițiată, lucrările pentru realizarea registrului național sunt în desfășurare, iar demersurile pentru modificarea cadrului legal au început.

Implementarea proiectului va permite valorificarea terenurilor neproductive aflate în proprietatea statului și va crea condițiile necesare pentru atragerea investițiilor în energie regenerabilă, fără a afecta suprafețele agricole productive.

