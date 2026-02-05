Cum explică Ministerul Energiei că a publicat și scos în câteva minute de pe site un proiect care ar fi limitat adaousul comercial la furnizori și traderi de energie și gaze

Un proiect de ordonanță privind instituirea unui mecanism temporar de limitare a adaosului comercial aplicat energiei electrice și gazelor naturale a fost publicat în transparență decizională de Ministerul Energiei la scurt timp după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat ca schema de plafonare a gazelor va fi înlocuită nu cu reliberalizarea, se va menține o formă de sprijin timp de un an prin introducerea unui „preț administrat”. După câteva minute, proiectul de OUG și nota de fundamentare au fost retrase de pe site-ul instituției.

Conducerea Ministerului Energiei a explicat, joi dimineața, motivul pentru care propunerea de limitare adaosului comercial la energie și gaze pentru furnizori și traderi nu este de fapt de actualitate, astfel că proiectul de OUG a fost retras din transparență în câteva minute, miercuri seara.

Ministerul Energiei propusese – cel puțin conform proiectului de OUG publicat și salvat de reporterul Mediafax înainte de a fi retras de pe site – ca furnizorii și traderii de energie electrică să fie obligați să aplice adaosuri comerciale în limitele maxime stabilite de stat, începând din 1 aprilie – când expiră actuala schemă de plafonare și compensare a prețului la gaze naturale și expiră actualul mecanism de acordare a tichetului de 50 de lei lunar pentru factura la energie a românilor cu venituri mici, care va fi prelungit cu un alt cadru de implementare până la finalul anului, și până la 31 martie 2027.

„Ministerul Energiei a gestionat, pe parcursul mai multor luni, un proces amplu de analiză a mai multor scenarii menite să asigure prețuri mai mici la energie pentru toți românii. Aceste demersuri au fost fundamentate pe consultări constante cu toți actorii relevanți din piața de energie și integrarea propunerilor primite, în cadrul unui proces tehnic intern. Documentul postat temporar pe site a fost publicat ca urmare a unei erori materiale. Acesta a fost retras imediat ce situația a fost identificată, pentru a evita interpretări eronate”, au transmis oficialii Ministerului Energiei, la întrebarea adresată de reporterul Mediafax.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri seara că Guvernul vizează o ieșire treptată din schema de plafonare și compensare a prețului la gaze, care expiră oficial pe 31 martie, cu menținerea unei forme de susținere a consumatorilor casnici prin introducerea unui „preț administrat” până în 2027. Un argument avansat de șeful Executivului este că acesta va fi anul în care România este așteptată să aibă resurse suplimentare de gaze, odată cu startul producției din perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră, care ar putea determina reducerea prețurile.