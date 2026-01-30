Kremlinul, despre anunțul lui Trump: I-a cerut lui Putin să oprească atacurile până la 1 februarie

Privind anunțul președintelui Trump, Peskov a declarat vineri: „Președintele Trump i-a adresat personal președintelui Putin o cerere de a se abține timp de o săptămână, până la 1 februarie, de la lansarea de atacuri asupra Kievului, cu scopul de a crea condiții favorabile pentru negocieri”, citat de Le Figaro.

Despre declarațiile preșdeintelui Trump, liderul ucrainene, Volodmir Zelenski a afirmat vineri: „Acesta nu este un acord. Este o oportunitate. Dacă Rusia nu atacă sectorul nostru energetic noi nu vom ataca sectorul lor energetic”, citat de Kyiv Post.

Oficialul rus nu a precizat data exactă la care cererea a fost transmisă, însă a confirmat că partea rusă a acceptat cererea lui Trump, susținând: „Da, desigur, a existat o declarație personală din partea președintelui Trump”.

Joi, președintele american Trump a anunțat că a discutat cu Vladimir Putin și că i-a solicitat să oprească atacurile asupra capitalei ucrainene „pentru o săptămână”, invocând condițiile meteo. „Personal, l-am rugat pe președintele Putin să nu atace Kievul și diferite orașe timp de o săptămână, iar el a fost de acord”, declara afirma Trump.

Ultimele bombardamente rusești asupra Kievului au avut loc în noaptea dintre 23 și 24 ianuarie. În paralel, vineri și sâmbătă au avut loc negocierile de pace de la Abu Dhabi.