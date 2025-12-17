Taxa pe stâlp mărește factura la energie. Cât este ponderea în tarifele aprobare de ANRE

Tarifele de distribuție, transport și sistem aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) vor crește, de la 1 ianuarie, în medie cu peste 4%, conform datelor agregate ale responsabililor, consultate de Mediafax

Această creștere vine peste prețul energiei active și care se regăsește în contractul de furnizare a energiei electrice și diferă n funcție de zona de distribuție.

Evoluția tarifelor diferă în funcție de tipul lor, de exemplu cel de distribuție va crește, în medie, cu peste 2,6%.

Potrivit calculelor specialiștilor ANRE, aproximativ un procent din cele 4%, respectiv aproximativ 25%, din creșterea cumulată, este reprezentată de taxa pe stâlp.

La nivelul sistemului, este vorba de o valoare nominală de 75 de milioane de lei, respectiv suma pe care o au de plătit operatorii economici și care este recunoscută în tarife.

Piața de energie s-a reliberalizat de la 1 iulie, când a expirat schema de plafonare și compensare la energie electrică, iar până la 31 martie, consumatorii cu venituri reduse primesc 50 de lei lunar pentru a-și acoperi facturile. Până atunci este încă în vigoare schema de plafonare a prețurilor la gaze naturale.

Sumele care sunt încă în analiza ANRE pentru decontarea diferențelor pentru furnizori -de la preșul plafonat la cel din contract – este de aproximativ 8,3 miliarde, conform informațiilor Mediafax.