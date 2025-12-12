Facturi mai mici la energie în România. Cea mai mare capacitate de stocare în baterii, operaționalizată

Facturi mai mici la energie sunt posibile prin noua capacitate de stocare operaționalizată vineri. „Vești bune pentru facturi mai mici și un sistem energetic mai sigur!”, a anunțat ministrul Energiei pe Facebook.

Cea mai mare capacitate de stocare în baterii

Investiția Nova Power & Gas a fost realizată în doar 6 luni. Ministrul Energiei explică: „Pe scurt: energie curată și ieftină, care este păstrată pentru a fi folosită atunci când e cea mai mare nevoie”.

Investitorii locali au investit în stocare pentru că aici este cheia echilibrului și a prețurilor avantajoase pentru facturi mai mici. Pe comparatorul ANRE se găsește acum o ofertă de sub 1 leu/KWh, prima de acest fel din ultimul an.

Stocarea reduce dezechilibrele din sistem

„Stocarea este, în acest moment, una dintre soluțiile cele mai eficiente prin care putem reduce dezechilibrele din sistem, integra mai bine energia produsă de prosumatori și, cel mai important, ține sub control costurile pentru români”, a declarat ministrul Energiei.

Centrală pe gaz la Câmpia Turzii

Tot vineri au fost începute lucrările la centrala pe gaz în ciclu combinat de 160 MW la Câmpia Turzii. Investiția va asigura energie sigură și constantă, esențială pentru echilibrarea sistemului.