Nordul Greciei se confruntă cu un declin demografic și economic, pe fondul tranziției de la lignit la energie verde

Primarul orașului Ptolemaida, Panagiotis Plakentas, avertizează că zona ar putea ajunge „un nou Detroit”, făcând referire la orașul american afectat grav de prăbușirea industriei auto.
Acesta a declarat pentru AFP că opt din zece tineri care pleacă din regiune pentru studii nu se mai întorc, iar închiderea centralelor agravează o situație deja dificilă, Macedonia de Vest având cea mai ridicată rată a șomajului din Grecia.
„Șomajul crește, iar locurile de muncă desființate nu sunt înlocuite”, a spus Plakentas.
Potrivit ELSTAT, rata șomajului din Macedonia de Vest este dublă față de media națională de 8,1%. În același timp, regiunea a consemnat cel mai accentuat declin demografic din ultimii zece ani, pierzând aproximativ o zecime din populație.
Conform estimărilor sindicatelor, peste 10.000 de locuri de muncă au dispărut deja, iar acest număr este așteptat să se dubleze până în 2028, odată cu implementarea completă a planului de tranziție verde.
Ultimele două centrale pe lignit vor fi închise anul viitor, una dintre ele, cea din Ptolemaida, urmând să fie transformată pentru a funcționa pe gaz natural.
Compania publică de energie PPC a promis investiții de peste cinci miliarde de euro în parcuri solare, centre de date și capacități de stocare a energiei, însă autoritățile locale spun că aceste proiecte nu sunt vizibile.
În același timp, studii recente indică o îmbunătățire a calității aerului și o scădere a bolilor cardiovasculare, pe fondul reducerii activităților din industria lignitului.