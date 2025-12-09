Prima pagină » Politic » Kremlinul respinge acuzațiile privind intențiile lui Putin față de URSS și NATO

Kremlinul respinge acuzațiile privind intențiile lui Putin față de URSS și NATO

Kremlinul a declarat că președintele Vladimir Putin nu vrea să refacă Uniunea Sovietică și nici să atace NATO în viitor.
09 dec. 2025, 14:40, Politic

Kremlinul a declarat marți că afirmațiile europene potrivit cărora președintele rus Vladimir Putin ar vrea să refacă Uniunea Sovietică sunt false.

Aceasta a mai anunțat, de asemenea, că orice idee că Putin plănuiește să atace un stat membru NATO este „o prostie completă”.

Președintele Vladimir Putin, născut în Uniunea Sovietică, a spus în 2005 că prăbușirea acesteia a fost „cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului XX”, din motiv că milioane de ruși au ajuns în sărăcie.

Criticii au afirmat că Rusia condusă de Vladimir Putin se degradează într-un amestec de absurditate și represiune, asemănător cu perioada lui Leonid Brejnev.

Liderii occidentali avertizează că, dacă Putin câștigă războiul în fața Ucrainei, acesta ar putea ataca într-o zi NATO.

Președintele Putin a negat de mai multe ori că ar avea planuri să atace NATO, spunând că un astfel de gest ar fi „o prostie” pentru Rusia, având în vedere superioritatea militară a alianței.

Cancelarul german Friedrich Merz a spus luni că Putin vrea să readucă „vechea Uniune Sovietică” și că Europa trebuie să se apere împotriva intențiilor Rusiei.

Merz a spus despre planurile lui Vladimir Putin că sunt clare și stipulate în doctrinele statului rus privind atacul asupra NATO.

„Acest lucru nu este adevărat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, reporterilor, întrebat despre remarcile lui Merz.

„Vladimir Putin nu vrea să restaureze URSS pentru că este imposibil, iar el însuși a spus acest lucru în repetate rânduri. A vorbi despre asta nu este respectuos față de partenerii noștri”, a adăugat Peskov. „Se pare că domnul Merz nu știe acest lucru.”

„Cât despre pregătirea unui atac asupra NATO, aceasta este o prostie completă”, a spus Peskov.

