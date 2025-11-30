Ucraina anunță un nou pachet de sancțiuni împotriva companiilor energetice ruse și a operatorilor de drone

Ucraina introduce un nou set de sancțiuni aplicat unor mari companii ruse de energie și unor persoane implicate în operațiuni cu drone împotriva populației ucrainene.

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat duminică măsurile și anunță că rolul lor în reducerea resurselor financiare ale Moscovei este foarte important.

„Continuăm activitatea noastră privind sancțiunile – astăzi există două noi decizii. Ucraina a sincronizat sancțiunile cu SUA și a introdus restricții împotriva Rosneft, a întreprinderilor sale, precum și a companiilor care fac parte din grupul Lukoil”, a declarat Zelenski pe Telegram, scrie Kyiv Post.

El precizează că actualele restricții afectează serios capacitatea de finanțare a aparatului militar rus și insistă asupra continuării presiunii internaționale.

„Ucraina introduce, de asemenea, sancțiuni împotriva ucigașilor ruși care organizează eliminarea sistematică a ucrainenilor cu drone”, a adăugat el.

Președintele a mai spus că autoritățile stabilesc deja prioritățile pentru politica de sancțiuni până la finalul anului, printre care se află cooperarea mai strânsă cu partenerii internaționali.

Se mai adaugă, de asemenea, pregătirea celui de al douăzecilea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene și limite suplimentare aplicate flotei fantomă, sectorului militar rus și persoanelor implicate în propagandă ori colaborare cu Moscova.

Conform informațiilor publicate pe site-ul Biroului Prezidențial, Zelenski semnează două decrete care pun în aplicare deciziile Consiliului Național de Securitate și Apărare.

Primul decret prevede sancțiuni armonizate cu cele ale Statelor Unite și introduce restricții pentru 26 de entități juridice ruse din domeniul energetic.

Al doilea decret introduce sancțiuni pentru 36 de persoane fizice și 13 entități juridice cu legătură directă cu producția, instruirea și operarea dronelor rusești.

Printre cei vizați apar membri ai centrului criminal Rubicon, care este implicat în testarea unor noi arme și în acțiuni de luptă împotriva Ucrainei.

Măsurile se extind și asupra unor companii rusești care dezvoltă și produc vehicule aeriene fără pilot, pentru recunoaștere pentru atac, inclusiv modele FPV și alte sisteme aeriene automate.