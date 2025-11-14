Prima pagină » Știri externe » Incendiu și trei răniți după un atac cu drone asupra portului Novorossiisk al Rusiei

Incendiu și trei răniți după un atac cu drone asupra portului Novorossiisk al Rusiei

Un atac cu drone ucrainene produs vineri dimineață a lovit o navă, blocuri de locuințe și un depozit de petrol din portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră.
Incendiu și trei răniți după un atac cu drone asupra portului Novorossiisk al Rusiei
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
14 nov. 2025, 04:38, Știri externe

Trei membri ai echipajului navei au fost răniți, au declarat oficiali ruși.

Sediul operațional al regiunii Krasnodar a anunțat pe Telegram că cei trei răniți sunt în spital.

Instituția a precizat că fragmentele de dronă au lovit cel puțin patru apartamente, spărgând geamuri, dar fără a provoca răniți, potrivit Reuters.

Atacul a declanșat și un incendiu la un depozit de petrol dintr-un complex de transbordare.

Incendiul a fost adus sub control de echipele de intervenție.

Sediul operațional a mai spus că au fost avariate și structuri de coastă, fără a oferi detalii suplimentare.