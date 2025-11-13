Atac de amploare în Ucraina. Rachete balistice și drone au lovit clădirile rezidențiale din Kiev

Mai multe explozii au fost raportate în Kiev începând cu ora 00:45, ora locală, potrivit unui jurnalist al The Kyiv Independent aflat la fața locului.

Două valuri suplimentare de explozii au fost raportate între ora 1:00 și 1:30.

Incendii în mai multe clădiri rezidențiale

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a raportat că resturile unei drone au lovit o clădire rezidențială de cinci etaje din districtul Dniprovskii din Kiev, iar un incendiu separat a fost raportat la etajul 12 al unei alte clădiri rezidențiale.

Un incendiu a fost semnalat și la etajul 10 al unei clădiri rezidențiale din districtul Podilskii, potrivit Administrației Militare a Orașului Kiev, precum și pe acoperișul unei clădiri cu cinci etaje din districtul Solomianskii.

Oficialii au raportat că cel puțin trei persoane au fost rănite în atacurile care au avut loc în întreg orașul.

Se preconizează că numărul victimelor va crește.

Jurnaliștii de la Kyiv Independent au raportat întreruperi de curent în mai multe cartiere ale orașului în timpul atacurilor.

Peste 120 de drone și zeci de rachete lansate

Forțele aeriene ucrainene au raportat că zeci de drone au vizat regiunile centrale, sudice și estice ale țării. Grupurile de monitorizare au raportat că peste 120 de drone și momeli se îndreptau spre capitală.

Zeci de rachete de croazieră și balistice au fost, de asemenea, lansate către diferite regiuni ale Ucrainei, a declarat forțele aeriene.

Au fost raportate și mai multe incendii de mașini în districtul Darnitskii al capitalei.

Autoritățile au raportat că apărarea aeriană funcționează în capitală în timpul atacului cu drone. Au fost emise alerte de raid aerian pentru întreaga țară, în contextul amenințării unui nou atac cu rachete.

Bila Tserkva, situată la periferia orașului, a fost, de asemenea, o țintă principală a atacurilor rusești, potrivit grupurilor de monitorizare a războiului.

Moscova intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice

Rusia a lansat în mod regulat atacuri la scară largă asupra orașelor ucrainene de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova în februarie 2022.

În ultimele luni, Moscova a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, în încercarea de a arunca Ucraina într-o altă iarnă grea.

În cel mai recent atac de amploare din 8 noiembrie, orașele ucrainene au suferit „unul dintre cele mai mari atacuri directe cu rachete balistice asupra instalațiilor energetice” de la începutul invaziei rusești pe scară largă din februarie 2022, a declarat ministrul energiei de atunci, Svitlana Hrinchuk.

Atacul a forțat orașele ucrainene, inclusiv Kievul, să implementeze peste 12 ore de întreruperi de curent de urgență pentru a stabiliza situația energetică.