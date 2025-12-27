Prima pagină » Știri externe » Explozii puternice în Kiev, sâmbătă dimineață. Capitala Ucrainei, atacată cu rachete și drone

Mai multe explozii au zguduit capitala ucraineană sâmbătă dimineață, în timp ce forțele de apărare aeriană încercau să intercepteze rachete de croazieră și balistice. Autoritățile au emis o alertă aeriană la nivel național.
Andreea Tobias
27 dec. 2025, 07:32, Știri externe

Explozii puternice au zguduit Kievul sâmbătă dimineață. Capitala ucraineană s-a confruntat cu un atac masiv cu rachete și drone. Primarul Vitali Klitschko a avertizat cetățenii să rămână în adăposturi. Forțele de apărare aeriană au intrat în acțiune, notează Guardian.

Forțele aeriene ucrainene au anunțat o alertă aeriană la nivel național și au declarat pe rețelele de socializare că drone și rachete se deplasau peste mai multe regiuni ucrainene, inclusiv capitala. Jurnaliștii Agence France-Presse din Kiev au auzit mai multe explozii puternice. Unele erau însoțite de „fulgere luminoase” care au luminat orizontul în portocaliu.

Un canal militar de pe Telegram a declarat că în oraș erau lansate rachete de croazieră și balistice. „Explozii în capitală. Forțele de apărare aeriană sunt în acțiune. Rămâneți în adăposturi!”, a scris Klitschko pe Telegram.

Moscova acuză UE că încearcă să saboteze acordul dintre Rusia și Ucraina

Atacul survine în contextul în care Moscova a acuzat Uniunea Europeană că încearcă să saboteze un acord între Rusia și Ucraina înaintea unei întâlniri între Volodimir Zelenski și Donald Trump în Florida, programată duminică.

Vice-ministrul rus de externe, Serghei Riabkov, a declarat că propunerea elaborată cu contribuția lui Zelenski diferă radical de punctele stabilite inițial de oficialii americani și ruși. „Kievul și sponsorii săi – în special din cadrul Uniunii Europene – și-au intensificat eforturile pentru a torpila acordul”, a afirmat Riabkov la televiziunea rusă.

Kim Jong-un laudă alianța cu Rusia în războiul din Ucraina

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a subliniat modul în care țara sa și Rusia au împărtășit „sânge, viață și moarte” în războiul din Ucraina, într-un mesaj de Anul Nou adresat lui Vladimir Putin. Kim a afirmat că 2025 a fost un „an cu adevărat semnificativ” pentru alianța bilaterală, consolidată prin „împărtășirea sângelui, vieții și morții în același tranșeu”.

Coreea de Nord a confirmat că a trimis trupe pentru a sprijini campania militară a Rusiei împotriva Ucrainei. La începutul acestei luni, Phenianul a recunoscut că a trimis trupe pentru a dezamorsa mine în regiunea Kursk din Rusia.

