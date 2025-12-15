Airbnb, amendată dur în Spania pentru locuințe închiriate fără licență de turism

Guvernul Spaniei a anunțat o amendă de 64 de milioane de euro aplicată platformei Airbnb. Compania este acuzată că a promovat proprietăți fără licență și chiar locuințe care nu aveau voie să fie închiriate.

Zeci de mii de locuințe închiriate fără licență

Potrivit autorităților spaniole, citate de BBC, sancțiunea obligă platforma să retragă anunțurile care promovează locuințe fără licență. Autoritățile susțin că au identificat peste 65.000 de anunțuri care ar încălca regulile de protecție a consumatorilor, inclusiv situații în care numerele de licență nu corespundeau registrelor oficiale.

În Spania, licența de turism este obligatorie. Autorizația permite închirierea legală a unei locuințe către turiști pe termen scurt.

Sancțiunea, răspuns la criza locuințelor

Ministrul pentru drepturile consumatorilor, Pablo Bustinduy spune că sancțiunea este un răspuns la criza locuințelor, care îi împinge pe tot mai mulți localnici în afara pieței.

„Există mii de familii care trăiesc la limită din cauza locuințelor”. În același timp, „câțiva se îmbogățesc” prin modele de afaceri care scot localnicii din piață. Într-un mesaj public, el a subliniat că „nicio companie, indiferent cât de mare sau de puternică, nu este mai presus de lege”.

În mai multe orașe și cartiere din Spania au avut loc proteste. Localnicii spun că închirierile turistice pe termen scurt îi alungă din cartierele lor și cresc chiriile, făcând locuințele tot mai greu de plătit.

Platforma spune că respectă regulile

Airbnb respinge acuzațiile și susține că este „convinsă” că acțiunile ministerului „sunt contrare reglementărilor aplicabile în Spania”. Compania a transmis că intenționează să conteste amenda în instanță.

Un purtător de cuvânt al Airbnb a adăugat că, după schimbările de reguli din iulie privind închirierile pe termen scurt, platforma colaborează „îndeaproape” cu Ministerul Locuințelor pentru aplicarea noului sistem național de înregistrare.