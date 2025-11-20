UE pregătește schimbări pe piața locuințelor: reguli stricte și taxe pentru platformele turistice

Un raport consultativ prezentat Comisiei Europene spune că blocul comunitar trebuie să își regândească radical modul în care tratează problema locuințelor. Documentul, citat de EFE, subliniază că acestea ar trebui privite ca „o infrastructură socială și economică esențială, nu un activ speculativ”.

Potrivit experților, aceasta este o condiție importantă pentru o piață imobiliară mai stabilă.

Consiliul Consultativ pentru Locuințe avertizează că închirierile turistice pe termen scurt au crescut foarte mult. Din această cauză, în multe orașe europene ar fi din ce în ce mai puține locuințe disponibile. În același timp. chiriile au urcat, făcând și mai greu de găsit o locuință.

Reguli stricte pentru închirierile turistice ale locuințelor

Experții cer reguli mai stricte în toate țările UE și o legislație comună, care să reglementeze platformele de închiriere și efectele lor asupra pieței imobiliare.

„Regulile actuale se bazează pe autodeclarare. Reglementarea și colectarea datelor trebuie să fie obligatorie în toate statele membre”, se arată în raport. Responsabilitatea ar trebui să aparțină platformelor: „Platformele trebuie să răspundă pentru anunțurile ilegale”.

Platformele turistice, obligate să susțină un fond social

A fost propusă crearea unui fond european pentru ajutorarea celor fără adăpost, alimentat prin „o contribuție solidară” din partea platformelor de închirieri turistice, precum Airbnb, Booking, Vrbo sau HomeToGo.

Pe lângă limitarea închirierilor turistice, experții europeni cer schimbarea regulilor privind ajutoarele de stat. Astfel, țările UE ar trebui să poată investi mai mult în locuințe sociale. Ei propun și modelul de „închiriere la cost”, adică chirii care acoperă doar cheltuielile reale, pentru a descuraja speculația imobiliară.

Renovări și construcții modulare

Clădirile nefolosite ar urma să intre în reabilitare, construirea modulară va deveni o soluție pentru ridicarea rapidă a locuințelor, iar planificarea urbană va urma un traseu riguros. „Construcția de locuințe nu se îmbunătățește prin deregulare urbanistică, ci printr-o planificare mai bună”, susțin specialiștii.

Comisarul european pentru Energie și Locuire, Dan Jørgensen, a calificat documentul „de înaltă calitate” și spune că acesta „iluminează drumul către schimbare”. El promite un plan european pentru locuințe accesibile până la finalul anului.

„Prea mulți oameni suferă din cauza acestei crize: a sosit momentul să acționăm”, a menționat oficialul european.