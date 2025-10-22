Ursula von der Leyen promite măsuri mai ferme pentru combaterea crizei locuințelor în UE

„Accesibilitatea este un subiect principal în acest Program de lucru al Comisiei pentru 2026”, a declarat Ursula von der Leyen într-un discurs susținut în Parlamentul European de la Strasbourg, insistând asupra necesității de a aborda prețurile ridicate ale locuințelor pentru a „proteja cetățenii noștri și a ne apăra valorile”.

„Cum poate Europa să fie competitivă dacă oamenii care muncesc cu normă întreagă nu pot trăi decent? Dacă nu-și pot permite să locuiască acolo unde există locuri de muncă bune, pentru că nu găsesc locuințe?”, a întrebat Ursula von der Leyen, potrivit Politico.

Inițiativă privind închirierile pe termen scurt

Agenda Bruxelles-ului pentru anul viitor va include o inițiativă de referință privind închirierile pe termen scurt, ce urmează să fie prezentată în primăvară.

Apartamentele turistice, locuințe mobilate pentru sejururi scurte, sunt considerate un factor major al creșterii explozive a costurilor locuințelor în marile orașe europene, iar comisarul european pentru locuințe, Dan Jørgensen, a semnalat intenția de a reglementa acest tip de proprietăți.

„Nu putem permite ca localnicii să fie alungați din cartierele lor”, a declarat Jørgensen marți, adăugând că propunerea Comisiei „va găsi echilibrul potrivit, cu o abordare fermă, dar echitabilă”.

Spre sfârșitul anului 2026, Bruxelles-ul va publica Legea privind serviciile de construcții, menită să reducă reglementările din sectorul construcțiilor și să accelereze ritmul de construire a locuințelor noi.

Principalele instituții ale UE se grăbesc să abordeze criza locuințelor, care alimentează ascensiunea partidelor extremiste în UE, scrie Politico.

În Țările de Jos, Geert Wilders și formațiunea sa, Partidul Libertății, au câștigat alegerile naționale din 2023 bazându-se pe o campanie axată pe criza locuințelor, despre care au susținut că este agravată de migranți și solicitanți de azil.

În mod similar, în Portugalia, partidul Chega a devenit anul acesta principala forță de opoziție, acuzând partidele tradiționale că nu au reușit să stopeze creșterea prețurilor locuințelor.

Von der Leyen: criza locuințelor este o criză socială

Ursula von der Leyen și-a reafirmat angajamentul personal de a aborda această problemă înainte de realegerea sa ca președintă a Comisiei, în 2024, și a descris criza locuințelor drept o criză socială în discursul său „Starea Uniunii Europene” din acest an.

Parlamentul European a lansat la începutul lui 2025 un comitet special dedicat crizei locuințelor, iar liderii naționali urmează să discute subiectul la summitul Consiliului European de săptămâna aceasta, la Bruxelles.