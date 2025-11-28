Maduro despre criza dintre Venezuela și SUA: război psihologic

El a autorizat operațiuni clandestine ale CIA în Venezuela și a reiterat că nu exclude o intervenție militară, lăsând de înțales totodată că va discuta cu Nicolás Maduro. Statele Unite au desfășurat în Caraibe cel mai mare portavion din lume, împreună cu o flotilă de nave de război și avioane de vânătoare, ca parte a operațiunilor antidrog care vizează în mod specific Venezuela, potrivit Le Figaro.

„Timp de 17 săptămâni, forțele imperialiste străine au amenințat încontinuu că vor perturba pacea din Marea Caraibelor, America de Sud și Venezuela, sub pretexte eronate și extravagante ”, a declarat Nicolás Maduro într-un mesaj înregistrat adresat armatei cu ocazia celei de-a 105-a aniversări a aviației militare. „Șaptesprezece săptămâni de război psihologic și presiune imorală, care, departe de a-i speria pe poporul nostru, au trezit o forță fabuloasă de rezistență și conștiință națională”, a adăugat el.

În timpul ceremoniei aniversare, ministrul Apărării, Vladimir Padrino Lopez, a criticat cooperarea militară dintre Statele Unite și unii dintre vecinii săi din Caraibe. „Guverne servile care se implică în jocul imperialist, pentru a militariza Caraibe, pentru a transforma Caraibe într-o mare închisă, pentru propriile interese”, a declarat el.

Exerciții militare în apropiere de Venezuela

Cu o zi înainte, Republica Dominicană a acordat armatei americane permisiunea de a utiliza principalul său aeroport și o bază aeriană. Trinidad și Tobago, un mic arhipelag vorbitor de limbă engleză situat la aproximativ zece kilometri de Venezuela, a efectuat exerciții militare cu Statele Unite în ultimele săptămâni.

Washingtonul a intensificat presiunile asupra lui Nicolás Maduro luni, desemnând Cartelul Soarelui drept organizație teroristă. Înainte de desfășurarea militară în Caraibe, Departamentul de Justiție al SUA a majorat recompensa la 50 de milioane de dolari pentru informații care să ducă la capturarea lui Maduro, pe care Washingtonul îl acuză că este unul dintre liderii cartelului.

„ Cartel de los Soles” este o organizație a cărei existență rămâne nedovedită, potrivit multor experți, care sugerează în schimb că este formată din rețele de corupție care tolerează activități ilicite.

Statele Unite au efectuat aproximativ 20 de atacuri aeriene împotriva navelor unor presupuși traficanți de droguri, ucigând cel puțin 83 de persoane. Autoritățile venezuelene susțin că desfășurarea americană este un pretext pentru a-l răsturna pe președintele Maduro și a confisca rezervele de petrol ale țării.