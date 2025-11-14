Maduro îl îndeamnă pe Trump să evite un „război fără sfârșit” similar celui din Afganistan

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, l-a îndemnat pe Donald Trump să nu împingă SUA într-un „război fără sfârșit” similar celui din Afganistan, în contextul în care administrația Trump a intensificat prezența militară americană în regiune pentru a curăța America de „narco-teroriști”.

Îndemnul lui Maduro pentru Trump de a face pace, nu război, vine după ce cel mai mare portavion din lume, USS Gerald R Ford, a sosit în regiune.

„Gata cu războaiele veșnice. Gata cu războaiele nedrepte. Gata cu Libia. Gata cu Afganistanul. Trăiască pacea”, a spus Maduro, joi seara, potrivit The Guardian.

În replică, la câteva ore după mesajul lui Maduro, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a încercat să exercite o presiune suplimentară asupra liderului Venezuelei, scriind, într-o postare pe X, că „emisfera vestică este vecinătatea Americii – și noi o vom proteja”.

Cea mai amplă desfășurare americană în jurul Americii Latine din ultimele decenii

În ultima perioadă, Washingtonul a desfășurat masiv trupe americane, un pas care face parte din „războiul împotriva drogurilor” al administrației Trump și care are scopul de a opri cartelurile de droguri din America Latină să „inunde” SUA cu cocaină și fentanil.

Miercuri, un grup de luptă american, având în centru cel mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford, a ajuns în Marea Caraibilor, a anunțat Marina Statelor Unite.

Până în prezent, Statele Unite au efectuat cel puțin 19 atacuri în Marea Caraibilor și în Pacificul de Est, în urma cărora au murit cel puțin 76 de persoane.

Portavionul Gerald Ford se alătură unei prezențe militare americane deja consistente în regiune, care include mii de soldați, un submarin cu propulsie nucleară și aeronave militare dislocate în Puerto Rico. Împreună, acestea formează cea mai amplă desfășurare americană în jurul Americii Latine din ultimele decenii.