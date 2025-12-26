Venezuela eliberează 99 de prizonieri reținuți după protestele post-electorale

Statele Unite au acumulat o prezență militară masivă în Caraibe, au ucis zeci de persoane în atacuri asupra unor ambarcațiuni din apropierea coastei venezuelene, pe care le acuză că transportau droguri, și au confiscat două petroliere venezuelene încărcate cu țiței, scrie Reuters.

Președintele Donald Trump a declarat că ar fi inteligent din partea lui Maduro să renunțe la putere.

Sute de oameni din Caracas, capitala Venezuelei, și din alte părți ale țării sud-americane au ieșit în stradă după alegerile prezidențiale din iulie 2024, lovind în oale și tigăi și blocând drumurile, cerând ca opoziția să fie declarată câștigătoare.

Cel puțin 2.000 de persoane au fost arestate în urma violențelor post-electorale, potrivit guvernului, al cărui procuror șef a anunțat în scurt timp eliberarea mai multor grupuri de deținuți, printre care zeci de persoane cu vârsta sub 18 ani.

Autoritatea electorală și Curtea Supremă din Venezuela au declarat că Maduro a câștigat alegerile și că protestele au avut scopul de a submina victoria sa pentru un al treilea mandat de șase ani.

În seara zilei de Crăciun, Ministerul Serviciilor Penitenciare a declarat pe rețelele de socializare că autoritățile „au decis să evalueze fiecare caz în parte și să acorde măsuri de precauție în conformitate cu legea, ceea ce a dus la eliberarea a 99 de cetățeni”.

Acesta a afirmat că grupul a fost reținut „pentru participarea la acte de violență și incitare la ură după ziua alegerilor din 2024”.

Comitetul pentru Libertatea Activistilor Sociali, o ONG locală, a declarat pe X că acest „număr nu corespunde realității”.

Penal Forum, o altă organizație neguvernamentală, a declarat că a putut confirma eliberarea a doar 45 de persoane – 27 de bărbați, 15 femei și trei adolescenți, care fuseseră „reținuți în mod arbitrar din motive politice”.

„Continuăm să verificăm alte cazuri posibile”, a declarat organizația.

Guvernul lui Maduro susține că nu are prizonieri politici, ci „politicieni închiși” care încearcă să destabilizeze țara.

La începutul lunii decembrie, Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Volker Turk, a declarat Consiliului ONU pentru Drepturile Omului de la Geneva că represiunea spațiului civic în această țară sud-americană s-a intensificat, sufocând libertățile oamenilor, în timp ce jurnaliștii, activiștii, figurile opoziției și lucrătorii umanitari se confruntă cu amenințări, hărțuire și detenție arbitrară.