Lidera opoziției din Venezuela propune o tranziție pașnică după pleacarea de la putere a președintelui Maduro

Vorbind în contextul în care guvernul SUA intensifică presiunile asupra liderului autoritar al Venezuelei, Machado a declarat că criza din țara sa natală este o considerație cheie de securitate națională pentru Statele Unite, potrivit CNN.

„A devenit foarte clar că conflictul din Venezuela este absolut o prioritate în materie de securitate națională pentru Statele Unite și în materie de securitate emisferică”, a declarat Machado reporterilor la Oslo, Norvegia, unde și-a ridicat Premiul Nobel pentru Pace săptămâna aceasta.

Administrația americană a lucrat la planuri pentru ziua următoare, în cazul în care Maduro va fi înlăturat de la putere, potrivit unor înalți oficiali ai administrației. CNN a relatat anterior că au existat conversații informale în cadrul administrației americane cu privire la faptul că Machado și colegul său de opoziție, Edmundo Gonzalez, ar conduce o Venezuele post-Maduro.

O tranziție ordonată și pașnică

„Maduro va părăsi puterea, indiferent dacă se negociază sau nu”, a declarat Machado vineri. „Ne concentrăm fundamental pe modul în care putem asigura o tranziție ordonată și pașnică, în care rezultatele reconstrucției țării să fie resimțite cât mai curând posibil de către venezueleni.”

„Sunt încrezătoare astăzi că marea majoritate a forțelor armate și poliției venezuelene, imediat ce începe tranziția, vor respecta ordinele, directivele și instrucțiunile superiorilor care vor fi numiți de autoritatea civilă aleasă în mod corespunzător de venezueleni”, a adăugat ea.