SUA anunță declanșarea unei noi operațiuni militare

Secretarul Apărării al SUA a anunțat joi o operațiune militară care vizează „eliminarea narcoteroriștilor”, în urma unei creșteri a prezenței navale a țării în apele latino-americane, care a stârnit temeri de atacuri terestre și un conflict mai amplu, potrivit Le Figaro.

„Astăzi, anunț Operațiunea SOUTHERN SPEAR”, a scris Pete Hegseth pe X, adăugând că „această misiune apără patria noastră, elimină narcoteroriștii din emisfera noastră și ne protejează patria de drogurile care ne ucid poporul”.

El nu a detaliat natura operațiunii sau ce o diferențiază de acțiunile militare anterioare.

Din august, administrația președintelui Donald Trump desfășoară o campanie militară în Caraibe și Pacific, desfășurând șase nave de război și forțe aeriene ca parte a ceea ce susține că este o operațiune antidrog.

În ultimele săptămâni, americanii au anunțat că au efectuat aproximativ 20 de atacuri aeriene în regiune împotriva navelor pe care le acuză – fără a prezenta dovezi – că transportă droguri. Atacurile s-au soldat soldate cu 76 de morți.

Pentagonul nu a oferit mai multe detalii despre Operațiunea Southern Spear

Miercuri, CBS News a citat mai multe surse care susțin că înalți oficiali militari i-au prezentat lui Trump diverse opțiuni pentru operațiuni în Venezuela, inclusiv atacuri terestre. Armata venezueleană a anunțat marți o desfășurare „masivă” în toată țara împotriva „imperialismului” american.

În aceeași zi, cel mai avansat portavion al Marinei SUA a sosit în largul coastei Americii Latine. Venezuela acuză Washingtonul că folosește traficul de droguri ca pretext „pentru a impune o schimbare de regim” în Caracas și a confisca petrolul. La rândul său, Donald Trump a dat indicații contradictorii despre strategia sa, menționând uneori atacuri pe teritoriul venezuelean și zilele numărate ale lui Nicolás Maduro, dar excluzând ideea unui război.