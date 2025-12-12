Tensiuni majore. Donald Trump îl numește pe Gustavo Petro „următoarea țintă” în operațiunile antidrog

Declarațiile au fost făcute în contextul extinderii campaniei americane împotriva traficului de droguri, orientată până în prezent în special spre Venezuela.

Inițial, Trump a afirmat în fața reporterilor că nu s-a gândit „prea mult” la Petro, dar ulterior a revenit asupra subiectului, lansând un avertisment direct. Potrivit acestuia, Columbia ar fi responsabilă pentru „o cantitate considerabilă de droguri” care ajunge pe piața americană, scrie Politico.

„Ar face bine să-și bage mințile în cap sau va urma la rând. El va fi următorul, în curând. Sper că ascultă”, a declarat președintele american.

Amenințările lui Donald Trump la adresa lui Gustavo Petro în contextul operațiunilor antidrog extinse

Comentariile dure vin în momentul în care administrația Trump analizează posibilitatea extinderii operațiunilor militare din Marea Caraibilor către Mexic și Columbia. În ultimele luni, armata americană a lovit mai multe ambarcațiuni suspectate că ar fi folosite de rețele de traficanți și a mobilizat nave militare lângă coasta Venezuelei, într-o tentativă de a intensifica presiunea asupra regimului Maduro.

Tensiunile dintre Trump și Petro au crescut în această toamnă, după ce Washingtonul a eliminat Columbia de pe lista partenerilor în lupta antidrog și a revocat viza președintelui columbian. Ajutorul financiar destinat țării sud-americane a fost de asemenea suspendat, iar Petro a fost calificat de Trump drept „traficant de droguri ilegale”.

Implicațiile politice interne din Columbia

Deși liderul de la Casa Albă a sugerat că și-ar dori o schimbare de conducere în Columbia, tranziția politică va avea loc oricum anul viitor, țara urmând să organizeze alegeri prezidențiale în luna mai. Conform legislației columbiene, președintele în funcție nu poate candida pentru un al doilea mandat, ceea ce înseamnă că Petro își va încheia mandatul fără posibilitatea de reînnoire.