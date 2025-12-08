Cadavre descoperite în Marea Caraibelor: Petro acuză SUA de atac

Cadavre au fost descoperite în largul departamentului La Guajira, la frontiera cu Venezuela.

Petro a cerut deschiderea unei anchete pentru stabilirea identității victimelor.

„Aceste cadavre au fost găsite plutind în mare”, a scris Petro pe rețeaua X. Liderul columbian a solicitat autorităților medico-legale să colaboreze cu parchetul venezuelean, conform AFP.

„Este posibil să fi fost uciși într-un atac în mare”, a afirmat președintele de stânga.

Două cadavre confirmate de autoritățile venezuelene

Televiziunea publică RTVC a raportat joi descoperirea a două cadavre în largul satului Puerto Lopez. Au fost găsite și alte cadavre pe partea venezueleană, fără a se preciza numărul exact.

Un purtător de cuvânt al poliției venezuelene a confirmat pentru AFP descoperirea celor două cadavre joi. Circumstanțele morții nu au fost încă stabilite.

SUA au bombardat 20 de ambarcațiuni în Caraibe

Statele Unite au bombardat aproximativ 20 de ambarcațiuni ale unor presupuși traficanți de droguri din septembrie. Atacurile au avut loc în principal în Marea Caraibelor. Bilanțul este de 87 de morți.

Petro denunță „execuții extrajudiciare”

Gustavo Petro a denunțat în trecut „execuțiile extrajudiciare” americane. El a criticat politica antidrog a Washingtonului care vizează Venezuela.

Tensiuni între Trump și Petro

Președintele american Donald Trump îl acuză pe Petro că nu luptă eficient împotriva traficului de droguri. Trump a impus sancțiuni financiare lui Petro și apropiaților săi.

Trump a retras Columbia de pe lista țărilor aliate în lupta împotriva traficului de droguri.

Petro îl acuză pe Trump că se amestecă în politica internă columbiană. El susține că liderul american încearcă să influențeze alegerile prezidențiale din 2026.

Columbia este primul producător mondial de cocaină.