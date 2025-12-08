Prima pagină » Știri externe » Cadavre descoperite în Marea Caraibelor: Petro acuză SUA de atac

Cadavre descoperite în Marea Caraibelor: Petro acuză SUA de atac

Cadavre au fost descoperite plutind în largul Columbiei. Președintele Petro sugerează că victimele au murit într-un atac american în Marea Caraibelor.
Cadavre descoperite în Marea Caraibelor: Petro acuză SUA de atac
Andreea Tobias
08 dec. 2025, 07:46, Știri externe

Cadavre au fost descoperite în largul departamentului La Guajira, la frontiera cu Venezuela.

Petro a cerut deschiderea unei anchete pentru stabilirea identității victimelor.

„Aceste cadavre au fost găsite plutind în mare”, a scris Petro pe rețeaua X. Liderul columbian a solicitat autorităților medico-legale să colaboreze cu parchetul venezuelean, conform AFP.

„Este posibil să fi fost uciși într-un atac în mare”, a afirmat președintele de stânga.

Două cadavre confirmate de autoritățile venezuelene

Televiziunea publică RTVC a raportat joi descoperirea a două cadavre în largul satului Puerto Lopez. Au fost găsite și alte cadavre pe partea venezueleană, fără a se preciza numărul exact.

Un purtător de cuvânt al poliției venezuelene a confirmat pentru AFP descoperirea celor două cadavre joi. Circumstanțele morții nu au fost încă stabilite.

SUA au bombardat 20 de ambarcațiuni în Caraibe

Statele Unite au bombardat aproximativ 20 de ambarcațiuni ale unor presupuși traficanți de droguri din septembrie. Atacurile au avut loc în principal în Marea Caraibelor. Bilanțul este de 87 de morți.

Petro denunță „execuții extrajudiciare”

Gustavo Petro a denunțat în trecut „execuțiile extrajudiciare” americane. El a criticat politica antidrog a Washingtonului care vizează Venezuela.

Tensiuni între Trump și Petro

Președintele american Donald Trump îl acuză pe Petro că nu luptă eficient împotriva traficului de droguri. Trump a impus sancțiuni financiare lui Petro și apropiaților săi.

Trump a retras Columbia de pe lista țărilor aliate în lupta împotriva traficului de droguri.

Petro îl acuză pe Trump că se amestecă în politica internă columbiană. El susține că liderul american încearcă să influențeze alegerile prezidențiale din 2026.

Columbia este primul producător mondial de cocaină.

Recomandarea video

Rezultatul celorlalte alegeri: PSD a luat tot unde a candidat, excepția fiind Sibiul / AUR nu a câștigat nici când au lipsit candidații PSD și PNL / Candidatul George Simion (AUR) din comuna Lumina a luat 13% / USR a avut un singur candidat
G4media
Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului, conform exit-poll-ului CURS-Avangarde
Gandul
Ce avere și datorii are Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului. A reușit să strângă și economii
Cancan
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport
Medicul și asistentele din Prahova implicate în vaccinările „la chiuvetă” scapă ieftin, după ce nu s-a putut dovedi ce șpăgi au luat fiecare. Judecătorii: „Orice dubiu profită făptuitorului”
Libertatea
Cele șapte obiecte din locuință care blochează fluxul de bani, potrivit Feng Shui
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor