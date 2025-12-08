Prima pagină » Știri externe » Meta amână lansarea ochelarilor de realitate mixtă până în 2027

Meta amână lansarea ochelarilor de realitate mixtă. Dispozitivele cu numele de cod Phoenix vor apărea în 2027, nu în 2026 cum era planificat.
Meta amână lansarea ochelarilor de realitate mixtă până în 2027
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Andreea Tobias
08 dec. 2025, 07:59, Știri externe

Meta dezvoltă noi ochelari de realitate mixtă sub numele de cod Phoenix, potrivit Business Insider. Data lansării a fost amânată de la a doua jumătate a anului 2026 la prima jumătate a anului 2027.

Meta: Diferențe față de produsele actuale

Compania mamă Facebook comercializează deja căști VR și ochelari inteligenți Ray-Ban. Noii ochelari par a fi diferiți de produsele existente.

Formatul lor ar fi similar cu Apple Vision Pro. Dispozitivul va avea o sursă de alimentare în formă de disc.

Zuckerberg cere mai mult timp pentru calitate

Business Insider afirmă că a văzut memorii ale directorilor Meta în care se anunța amânarea. Decizia a venit după întâlniri cu CEO-ul Mark Zuckerberg.

Zuckerberg le-a spus să acorde mai mult timp pentru a face afacerea sustenabilă. El vrea să ofere experiențe de calitate superioară.

Liderii metaversului explică amânarea ochelarilor

Liderii metaversului companiei, Gabriel Aul și Ryan Cairns, au scris despre decizie. „Amânarea ne va oferi mult mai mult spațiu de manevră pentru a pune la punct detaliile”, au declarat ei.

Meta reduce bugetul metaversului cu 30%

Bloomberg a raportat la începutul acestei săptămâni informații despre bugetul Meta. Compania intenționează să reduce bugetul metaversului cu până la 30%.

