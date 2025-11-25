Google câștigă teren în competiția cu Nvidia. Meta negociază folosirea cipurilor sale pentru inteligența artificială

Google își consolidează poziția în cursa pentru dominația pieței de cipuri pentru inteliogența artificială. Negocierile purtate de Meta Platforms Inc. pentru a folosi tehnologia de procesare avansată a Google în viitoarele sale centre de date întăresc această evoluție.

Discuțiile dintre Meta și Google, care vizează investiții de ordinul miliardelor, ar putea accelera tranziția industriei către alternative la soluțiile Nvidia.

Meta, factorul decisiv pentru Google

„O validare cu adevărat puternică” descrie analistul firmei de cercetare financiară Seaport, Jay Goldberg, interesul crescând pentru cipurile Google. „Mulți oameni se gândeau deja la asta, iar probabil că acum și mai mulți iau în considerare această opțiune”, a explicat specialistul.

Investițiile masive planificate de Meta în infrastructura AI pot accelera cererea pentru serviciile Google Cloud. „Furnizorii terți de modele lingvistice mari sunt susceptibili să folosească Google ca furnizor secundar de acceleratoare pentru inferență”, au explicat analiștii Bloomberg.

Google confirmă creșterea rapidă a cererii pentru cipurile sale. „Google Cloud se confruntă cu o cerere tot mai mare atât pentru cipurile noastre dedicate AI, cât și pentru GPU-urile NVIDIA. Suntem angajați să le susținem pe ambele” , a transmis compania.

Partenerii asiatici ai Google cresc pe bursă

Piețele asiatice au reacționat imediat la informațiile despre negocierile dintre Meta și Google. IsuPetasys, furnizor sud-coreean pentru Alphabet, a urcat cu 18% la tranzacționarea de marți, atingând un nou record.

Și MediaTek din Taiwan, unul dintre cei mai mari producători de procesoare pentru dispozitive mobile, crescut cu aproape 5%.

Google contestă supremația Nvidia

Companiile mari din tehnologie caută soluții care să reducă dependența puternică de Nvidia. Chiar și AMD, un alt producător important de procesoare și plăci grafice, rămâne un competitor aflat la distanță.

Cipurile specializate ale Google, dezvoltate pentru sarcini de inteligență artificială încă de acum peste un deceniu, câștigă tot mai mult teren. Ele sunt privite ca o alternativă la GPU-urile Nvidia, considerate până acum standardul industriei.