AI pentru miliarde de oameni: NVIDIA a lansat noua generație de cipuri pentru inteligență artificială

Înainte de deschiderea CES 2026, unul dintre cele mai mari evenimente internaționale dedicate tehnologiei și inovației, NVIDIA a anunțat oficial lansarea platformei Rubin. Compania a comunicat luni că noua generație de cipuri pentru inteligență artificială este concepută să funcționeze ca un supercomputer complet integrat și să accelereze adoptarea AI în întreaga lume.

Rubin scade costurile și crește viteza AI

Platforma reunește șase cipuri diferite, proiectate să lucreze împreună – procesoare, plăci grafice, componente de rețea și securitate – și permite reducerea semnificativă a timpului necesar pentru antrenarea modelelor AI, dar și a costurilor de rulare a acestora. Potrivit companiei, Rubin poate scădea de până la zece ori costul generării de răspunsuri AI și poate reduce de patru ori numărul de procesoare necesare pentru antrenarea celor mai complexe modele.

Poartă numele unei pionere a astronomiei

„Rubin apare exact în momentul în care cererea pentru putere de calcul AI explodează”, a declarat Jensen Huang, fondator și director general al NVIDIA. El spune că NVIDIA a gândit noile cipuri să funcționeze ca un singur sistem, nu ca piese separate, ceea ce face inteligența artificială mai rapidă și mai accesibilă.

Platforma poartă numele Verei Rubin, astronomul american care a schimbat modul în care este înțeles universul, și introduce mai multe tehnologii noi, inclusiv interconectări extrem de rapide între cipuri, sisteme avansate de securitate a datelor și mecanisme care reduc consumul de energie în centrele de date. În urmă cu aproape 50 de ani, ea a demonstrat existența materiei întunecate, o componentă esențială a universului, până atunci invizibilă pentru cercetători.

Susținută de liderii din tehnologie

NVIDIA a precizat că Rubin a fost concepută special pentru aplicații de tip AI avansat, capabile să raționeze, să folosească contexte lungi și să rezolve probleme complexe, fiind potrivită atât pentru cercetare, cât și pentru produse comerciale.

Noua generație de cipuri va fi adoptată de un ecosistem larg de companii și organizații, printre care Microsoft, Google, Amazon, OpenAI, Meta, Anthropic, Oracle și alți mari furnizori de cloud și dezvoltatori de inteligență artificială.

Inteligență artificială pentru toți

„Inteligența crește odată cu puterea de calcul”, a explicat Sam Altman, directorul OpenAI. Mark Zuckerberg consideră că Rubin ar putea face posibilă extinderea accesului la cele mai avansate modele de inteligență artificială.

„Platforma Rubin de la NVIDIA promite un salt major de performanță și eficiență, necesar pentru a aduce cele mai avansate modele de inteligență artificială către miliarde de oameni”, a declarat fondatorul Meta.

Următorul pas: implementarea

NVIDIA a dezvăluit că Rubin este deja în producție. Primele sisteme bazate pe această platformă vor fi disponibile, în a doua jumătate a anului 2026, prin marii furnizori de cloud și producători de echipamente IT, urmând să fie folosite în centre de date și în așa-numitele „superfabrici AI”.