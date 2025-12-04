WhatsApp se întoarce la rădăcini: o funcție uitată revine cu o abordare modernă

WhatsApp a readus în tăcere funcția „Info” sau „Informații”, transformând-o radical față de varianta originală. Aplicația Meta permite oamenilor să afle ce fac, de ce nu sunt disponibili sau să lase un mesaj rapid contactelor lor.

Este o întoarcere la rădăcini, dar cu o abordare mai modernă și mai vizibilă decât înainte. Funcția este inspirată în mod clar de „Notes” de pe Instagram: fraze scurte, emoji-uri și actualizări de stare care dispar după 24 de ore.

Acest pas continuă să apropie aplicația Meta de lumea rețelelor sociale „ușoare”. Comunicarea devine efemeră, instantanee și din ce în ce mai personalizată prin această nouă versiune a funcției vechi.

Actualizarea pentru Android și iPhone a început pe 20 noiembrie. Funcția nu este încă disponibilă pentru toată lumea, distribuirea făcându-se treptat către utilizatori în săptămânile următoare.

Cum funcționează noua versiune a funcției „Info”

Dacă unul dintre contactele tale a folosit funcția, mesajul său va apărea în partea de sus a fiecărui chat individual. Actualizarea este vizibilă și când deschizi profilul contactului din lista de conversații.

Apăsând pe mesaj, poți răspunde direct la actualizare. Funcționează exact ca Instagram Notes, cu răspunsuri rapide și interacțiune imediată fără conversație formală.

Pentru a posta propriile „Informații”, deschizi WhatsApp și accesezi pagina cu toate chat-urile. Apoi atingi cele trei puncte din colțul din dreapta sus pentru a accesa Setări.

Lângă avatar vei găsi textul verde „Ce mai faci?”. Poți înlocui acest text cu orice vrei, iar mesajul va apărea automat la toate contactele tale autorizate din listă.

Opțiuni personalizate și durată configurabilă pentru mesaje

Poți alege între o frază personalizată sau opțiuni rapide sugerate: „Disponibil”, „Ocupat”, „În ședință”. Actualizarea poate include text și emoji-uri afișate automat contactelor selectate.

Mesajele rămân acolo timp de 24 de ore implicit, ca pe Instagram. Dar poți modifica durata făcând clic pe „Durată” și decidând să expire mai devreme sau să rămână mai mult timp.

WhatsApp: Setări de confidențialitate pentru controlul complet

La fel ca stările, Informațiile au controale specifice de confidențialitate. Deschizi Setări > Confidențialitate > Informații și alegi dintre patru opțiuni: „Toată lumea”, „Contactele mele”, „Contactele mele, cu excepția…” sau „Nimeni”.

Setarea implicită este „Contactele mele”, mai privată decât alte platforme sociale precum Instagram sau Facebook. Spre deosebire de Instagram Notes, funcția nu include videoclipuri, muzică sau animații deocamdată în această versiune.

WhatsApp sugerează să folosești mesajele pentru a indica de ce nu ești disponibil, să semnalezi preferințe sau să arăți starea de spirit actuală rapid.

WhatsApp devine mai mult decât aplicație de mesagerie

Funcția face parte dintr-o strategie de a oferi aplicației instrumente „sociale” fără să devină rețea socială completă precum Instagram. WhatsApp nu mai vrea să fie doar mesagerie criptată simplă.

Aplicația devine loc pentru idei, micro-mesaje, stări de spirit și subiecte de conversație instant. Info permite comunicare fără să începi conversație formală cu cineva din listă.

Răspunsurile rapide fac din sistem un canal de interacțiune imediată între contacte. Mișcarea urmează introducerii recente a Canalelor și Comunităților pe platformă.

WhatsApp depășește simpla mesagerie și devine platformă socială completă, cu accent pe confidențialitate și securitate. Evoluția aplicației Meta continuă spre funcționalități sociale mai complexe pentru utilizatori globali.