WhatsApp Web va deconecta utilizatorii la fiecare șase ore în India. Departamentul de Telecomunicații a emis o directivă strictă pentru combaterea fraudei digitale și accesului neautorizat la conturi.

Regulile stricte de verificare

Directiva a fost difuzată pe 28 noiembrie. Aceasta a stârnit reacții online, în special din partea utilizatorilor care depind de accesul neîntrerupt la WhatsApp Web pentru muncă și călătorii.

Conform noilor instrucțiuni, platformele trebuie să se asigure că contul de mesagerie rămâne conectat în permanență la aceeași cartelă SIM activă utilizată în timpul înregistrării. Dacă un utilizator scoate sau schimbă cartela SIM din dispozitiv, aplicația de mesagerie corespunzătoare va înceta imediat să funcționeze.

Deconectare obligatorie la șase ore

Cerința Departamentului de Telecomunicații este ca toate serviciile web asociate, cum ar fi WhatsApp Web, să deconecteze utilizatorii la fiecare șase ore, fără excepții. Reautentificarea va necesita scanarea codului QR de fiecare dată.

Regulile trebuie aplicate în termen de 90 de zile. Termenul limită de conformare este în jurul lunii februarie 2026.

Departamentul de Telecomunicații a solicitat platformelor să depună rapoarte de progres în următoarele patru luni.

De ce a fost emisă directiva

Măsura vine din cauza preocupărilor crescânde cu privire la frauda online. Infractorii cibernetici exploatează ușurința cu care pot accesa conturi.

Au fost descoperite numeroase cazuri în care aplicațiile au continuat să funcționeze chiar și după ce SIM-ul original nu mai era prezent. Aceasta oferă o portiță de scăpare pentru deturnarea conturilor inactive.

Reacții negative online

Reacțiile negative au fost intense online. Un utilizator de pe Threads a comentat „Ei bine, s-a dus productivitatea mea la locul de muncă”.

Platformele de socializare au fost pline de plângeri. Unii sunt de acord cu măsura de reducere a înșelătoriilor. Alții sunt îngrijorați de fluxul de lucru, anunță Metroindia.

Impact asupra muncii

Utilizatorii care depind de WhatsApp Web pentru comunicarea zilnică la birou spun că fereastra de deconectare de șase ore va încetini zilele de lucru. Threadurile de pe Reddit sunt pline de comentarii care numesc regula „fricțiune la superlativ” și „un ucigaș total al productivității”.

O altă postare larg distribuită a descris politica ca „o durere de cap majoră deghizată în măsură de securitate”.

Întrebări legate de confidențialitate

Pe lângă frustrare, mulți utilizatori au ridicat întrebări legate de confidențialitate. Criticii se tem că legarea strictă a aplicațiilor de mesagerie de prezența activă a cartelei SIM extinde vizibilitatea guvernului asupra modelelor de comunicare.

Cei care călătoresc frecvent în străinătate și-au exprimat îngrijorarea. Utilizarea temporară a unei cartele SIM străine ar putea face ca conturile lor de mesagerie din India să devină inoperabile.

Implementarea pune sub semnul întrebării dacă deconectarea de șase ore va crea haos sau va fi o soluție durabilă.