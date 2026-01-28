WhatsApp revine la vechile obiceiuri: Aplicația va avea reclame sau abonament

Descoperirile Android Authority arată că schimbarea va afecta inițial utilizatorii din Statele Unite. Platforma de mesagerie va include reclame în Statări și în Canale, notează El Economista.

WhatsApp va adopta un model asemănător cu Netflix sau Spotify. Utilizatorii vor avea două opțiuni: să folosească aplicația gratuit cu reclame sau să plătească un abonament pentru eliminarea publicității.

Meta deține WhatsApp și încearcă să rentabilizeze investiția în aplicație. Compania a cumpărat WhatsApp cu 1 miliard de dolari în 2014.

Meta a recuperat doar 10% din investiție

Rapoartele indică că Meta a recuperat doar 10% din investiția inițială după opt ani. Obiectivul companiei cu WhatsApp nu este însă îmbogățirea, ci crearea uneia dintre cele mai mari baze de date din lume.

WhatsApp are peste 40 de milioane de utilizatori înregistrați doar în Spania. Aplicația reprezintă aproximativ 90% din populația spaniolă care se conectează la internet.

Precedent din 2013

WhatsApp a mai încercat taxarea utilizatorilor în 2013. Platforma a perceput un abonament de 89 de cenți pe an utilizatorilor Android pentru a continua să folosească aplicația.

Inițiativa a fost un eșec. Taxarea nu a ajuns la utilizatorii iOS și a fost eliminată rapid. Diferența față de 2013 este că acum utilizatorii plătesc pentru confidențialitate și eliminarea reclamelor, nu pentru accesul la aplicație.

Anunț din 2018

Meta a anunțat încă din 2018 că reclamele vor ajunge la WhatsApp la un moment dat. Publicitatea este deja prezentă pe Facebook și Instagram, celelalte platforme deținute de companie.

Tendință generală în serviciile online

Modelul utilizator gratuit care vizionează reclame versus utilizator cu abonament plătit devine standard. Tendința afectează toate serviciile folosite în viața de zi cu zi.

WhatsApp este una dintre cele mai utilizate aplicații din lume. Motivele succesului sunt simple: este o modalitate ușoară și rapidă de a comunica cu familia, prietenii și cunoștințele.

Cheia succesului WhatsApp a fost faptul că este o platformă gratuită. Această situație se va schimba în curând pentru utilizatorii care vor să evite publicitatea.