WhatsApp Plus, abonamentul plătit care se apropie

Informațiile vin de la wabetainfo.com, sursa consacrată pentru noutățile WhatsApp, citate de HD Blog.it.

Potrivit acestora, multe dintre funcțiile abonamentului sunt deja definite. Asta înseamnă că Meta lucrează la acest proiect de ceva timp și că o decizie oficială se apropie.

Abonamentul va fi disponibil pentru utilizatorii Android și iOS care doresc o experiență mai personalizată. Nu este vorba despre funcții esențiale mutate în spatele unui paywall, ci despre extra-uri pentru cei dispuși să plătească.

Personalizare, teme și tonuri exclusive

Prima categorie de beneficii vizează aspectul aplicației. Abonații WhatsApp Plus vor putea alege dintre 14 pictograme noi pentru aplicație, vor avea acces la teme vizuale exclusive și accente de culoare personalizate. La acestea se adaugă tonuri de apel și tonuri de notificare unice, indisponibile în versiunea gratuită.

Nu sunt schimbări revoluționare, dar pentru utilizatorii care petrec ore întregi în aplicație, posibilitatea de a personaliza experiența poate conta.

Chat-uri fixate: de la 3 la 20

Una dintre modificările mai practice vizează chat-urile fixate. În prezent, orice utilizator WhatsApp poate fixa maxim 3 conversații în partea de sus a listei. Pentru abonații Plus, această limită crește de la 3 la 20 de chat-uri fixate simultan. Pentru cei cu multe grupuri active sau conversații importante, diferența este semnificativă.

Ce urmează după lansare

Primele funcții sunt doar începutul. În lunile următoare, abonații vor primi acces la seturi exclusive de stickere și, potrivit surselor wabetainfo, la reacții mai atractive și interactive la mesaje.

Meta nu a anunțat încă nici prețul abonamentului și nici data oficială de lansare. Compania va trebui să decidă dacă merge mai departe cu proiectul sau îl abandonează.