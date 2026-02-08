Prima pagină » Tehnologie » Cum să fixezi conversații pe WhatsApp pentru acces rapid. Trucul pe care mulți nu îl cunosc

Cum să fixezi conversații pe WhatsApp pentru acces rapid. Trucul pe care mulți nu îl cunosc

WhatsApp poate acumula rapid numeroase conversații, astfel că localizarea chat-urilor importante devine dificilă. Aplicația oferă o funcție integrată care permite utilizatorilor să fixeze până la 3 conversații în partea de sus a listei pentru acces rapid.
Cum să fixezi conversații pe WhatsApp pentru acces rapid. Trucul pe care mulți nu îl cunosc
Andreea Tobias
08 feb. 2026, 09:08, Știrile zilei

Aplicațiile de mesagerie au devenit instrumente esențiale pentru a rămâne în legătură cu familia, prietenii și colegii. WhatsApp este una dintre cele mai utilizate platforme de mesagerie la nivel mondial.

Pentru a rezolva problema găsirii rapide a conversațiilor importante, WhatsApp oferă opțiunea de fixare. Chat-urile fixate rămân în partea de sus a listei, chiar dacă apar mesaje noi în alte conversații, notează Times of India.

Cum să fixezi conversații pe Android

Pentru utilizatorii de dispozitive Android, procesul este simplu. Deschide WhatsApp și navighează la fila Conversații.

Apasă și ține apăsat pe conversația pe care vrei să o fixezi. Atinge pictograma de fixare din bara de meniu din partea de sus care apare.

Conversația se va muta în partea de sus. Va avea un mic simbol de fixare lângă ea.

Conversația fixată va rămâne în partea de sus a listei, chiar dacă apar mesaje noi în alte conversații.

Cum să fixezi chat-uri pe iPhone

Pentru utilizatorii de iPhone, procesul este puțin diferit. Deschide WhatsApp și găsește chat-ul pe care vrei să îl fixezi.

Glisează spre dreapta pe chat și atinge butonul Fixare care apare. Chat-ul va fi blocat în partea de sus a listei.

Va rămâne acolo și va fi ușor accesibil ori de câte ori deschizi WhatsApp.

Cum să renunți la această opțiune

Dacă vrei să renunți, procesul este la fel de simplu. Pe Android, apasă și ține apăsat chat-ul fixat. Atinge pictograma de anulare a fixării care apare în meniul de sus.

Pe iPhone, glisează spre dreapta pe chatul fixat. Atinge butonul „Deblocați”.

Lucruri importante de reținut

WhatsApp permite utilizatorilor să fixeze până la trei chat-uri. Astfel conversațiile importante rămân în partea de sus a listei.

Funcționează atât pentru chaturile individuale, cât și pentru cele de grup. Trebuie setată separat pe fiecare dispozitiv.

Fixarea nu modifică notificările. Este recomandată pentru chaturile accesate frecvent.

Această funcție este utilă pentru cei care au zeci sau sute de conversații active. Economisește timp prețios și evită căutarea prin liste lungi de mesaje.

