UE pune WhatsApp sub supraveghere. Ce funcție este vizată

Decizia a fost anunțată luni de autoritățile europene și nu are în vedere mesajele private dintre utilizatori. Este vizată doar funcția WhatsApp Channels.

WhatsApp Channels permite administratorilor să trimită anunțuri publice către un număr mare de oameni, într-un flux de tip feed. Utilizatorii pot urmări canalele, dar nu pot răspunde, ca într-o conversație normală.

Autoritățile europene consideră că această funcție funcționează similar unei rețele sociale, nu ca un serviciu de mesagerie privată.

Potrivit datelor raportate de companie, citate de Politico, WhatsApp Channels are peste 50 de milioane de utilizatori în Uniunea Europeană.

Pragul care schimbă regulile

Pragul stabilit de UE pentru platformele foarte mari este de 45 de milioane de utilizatori. UE consideră că, de la acest nivel, o platformă poate influența informarea publicului, dezbaterile civice și procesele democratice. De asemenea, un număr foarte mare de utilizatori crește riscul răspândirii conținutului ilegal, al dezinformării și al mesajelor dăunătoare.

Din acest motiv, platformele care depășesc acest prag sunt supuse unor obligații suplimentare de transparență și control.

În urma acestei clasificări, Meta, compania care deține WhatsApp, are la dispoziție patru luni pentru a analiza și reduce riscurile de pe platformă. Printre acestea se numără răspândirea conținutului ilegal, dezinformarea, amenințările la adresa alegerilor, afectarea drepturilor fundamentale și impactul asupra sănătății publice.

Reacția WhatsApp după decizia UE

Platformele care nu respectă regulile impuse de Uniunea Europeană pot primi amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală anuală, conform Legii serviciilor digitale.

WhatsApp știa încă din luna august că această decizie este posibilă, după ce a raportat oficial numărul de utilizatori ai funcției Channels în UE.

Reprezentanții companiei spun că vor colabora cu autoritățile europene.

„Canalele WhatsApp continuă să crească în Europa și la nivel global. Pe măsură ce această expansiune continuă, rămânem angajați să ne dezvoltăm măsurile de siguranță și integritate în regiune, astfel încât să fie aliniate cerințelor de reglementare și responsabilității noastre față de utilizatori”, a declarat Joshua Breckman, purtător de cuvânt al WhatsApp.