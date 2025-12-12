Ursula von der Leyen îl avertizează pe Donald Trump privind interferențele în democrația europeană. Ce mesaj i-a transmis liderului de la Casa Albă

Declarația, acordată în cadrul galei POLITICO 28 de la Bruxelles, vizează menținerea suveranității europene în fața ingerințelor externe, pe fondul tensiunilor generate de noua Strategie de securitate națională a Statelor Unite, un document ce a provocat neliniște în capitalele europene.

Von der Leyen a subliniat că procesul democratic european trebuie să rămână nealterat, insistând că „numai poporul unei țări își decide liderii”.

Ea a accentuat că interferențele străine, inclusiv cele venite din partea oricărui actor internațional, sunt inacceptabile și contravin principiilor fundamentale ale Uniunii Europene. În acest context, șefa Comisiei a prezentat inițiativa Scutul Democrației, instrument menit să consolideze protecția spațiului digital și a proceselor electorale împotriva ingerințelor externe.

Noua Strategie de securitate a SUA sugerează că Europa s-ar confrunta cu o „dispariție a civilizației” în următoarele două decenii, o retorică adoptată și de lideri europeni de extremă dreapta precum Viktor Orbán și exploatată în discursurile regimului de la Moscova. Documentul acuză totodată UE că limitează activitatea partidelor radicale, interpretând acest demers ca pe o formă de cenzură politică.

În pofida tensiunilor, von der Leyen a punctat că relația transatlantică rămâne funcțională și importantă. Totuși, ea a accentuat necesitatea unei reorientări strategice interne, afirmând că „Europa trebuie să se concentreze asupra ei însăși”, să își valorifice resursele proprii și să își consolideze unitatea politică.

Comentariile lui Trump, care a descris Europa drept un „grup de țări în declin” conduse de lideri „slabi”, au alimentat dezbaterea. Politico l-a plasat joi pe președintele SUA în fruntea listei celor mai influente persoane asupra politicii europene în anul următor, consolidând ideea că tensiunile transatlantice vor continua să fie un subiect dominant în 2025.