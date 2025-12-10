Jordan Bardella se distanțează de Donald Trump în contextul Strategiei de Securitate a SUA. „Nu am nevoie de un frate mai mare ca Trump”

Declarația vine pe fondul controverselor provocate de noua Strategie Națională de Securitate a Statelor Unite, în care Washingtonul pledează pentru consolidarea mișcărilor naționaliste din Europa, alimentând dezbateri intense privind implicarea SUA în politica europeană.

Într-un interviu acordat publicației The Telegraph, Bardella a afirmat că este „francez” și că nu acceptă „vasalitatea”, afirmând că „nu are nevoie de un frate mai mare ca Trump ca să se uite la soarta țării mele”.

Afirmațiile sale au venit într-un moment sensibil, în timp ce Rassemblement National se pregătește pentru alegerile prezidențiale din 2027, un scrutin în care partidul are șanse reale de a accede la putere, scrie Politico.

Reacțiile lui Bardella la strategia americană și implicațiile pentru politica europeană

Publicarea documentului strategic al SUA, care încurajează „cultivarea rezistenței” pentru a întări mișcările naționaliste europene, a ridicat semne de întrebare privind implicarea SUA în dinamica politică europeană.

Bardella se află într-o poziție delicată. Deși susține viziunea anti-migrație promovată de Trump și reflectată în strategie, el este rezervat față de o ingerință directă americană în politica franceză, într-un context în care Donald Trump este perceput nefavorabil de electoratul francez.

Liderul RN a reiterat, într-un podcast al BBC, că „în mare parte împărtășește evaluarea lui Trump”, evidențiind că imigrația în masă și lipsa de reacție a liderilor europeni afectează structura societăților de pe continent.

Vizita sa la Londra, unde s-a întâlnit cu Nigel Farage, liderul Reform UK, a generat, la rândul ei, reacții. Bardella l-a numit pe Farage „un mare patriot” și chiar a prezis că acesta ar putea deveni „următorul prim-ministru al Marii Britanii”.