A murit Sophie Kinsella, autoarea care a vândut 45 de milioane de cărți

Autoarea seriei „Shopaholic”, Sophie Kinsella, care a cucerit cititorii din întreaga lume, a murit în pace, înconjurată de familie, au anunțat apropiații pe contul ei de Instagram.

Sophie Kinsella suferea de glioblastom, o tumoare cerebrală agresivă diagnosticată în 2022.

„Suntem îndurerați să anunțăm că în această dimineață a trecut în neființă iubita noastră Sophie”, au scris membrii familiei. Ultimele zile ale autoarei au fost „pline de lucrurile pe care le iubea cu adevărat: familia, muzica, căldura, Crăciunul și bucuria”, anunță The Independent.

Sophie Kinsella și-a făcut publică boala abia în aprilie 2024

Sophie Kinsella și-a făcut publică boala abia în aprilie 2024, după ce a dorit să le ofere copiilor săi intimitatea necesară pentru a procesa vestea și a se adapta la „noua normalitate”. Scriitoarea a fost tratată într-un spital din Londra și a mulțumit mereu echipei medicale pentru sprijin.

Cărțile Sophiei Kinsella s-au vândut în aproximativ 45 de milioane de exemplare în peste 60 de țări. Romanele sale au fost traduse în peste 40 de limbi și adaptate pentru film și teatru. Seria „Shopaholic””, care a consacrat-o, numără 10 volume și spune povestea lui Becky Bloomwood, o jurnalistă financiară dependentă de cumpărături.

Născută Madeleine Sophie Townley în 1969, autoarea a crescut în Londra și a studiat politica, filosofia și economia la New College, Oxford. A lucrat ca jurnalistă financiară înainte de a debuta în literatură în 1995 cu romanul „The Tennis Party”, publicat sub numele de căsătorie Madeleine Wickham.

Cum s-a născut „The Dreamworld of a Shopaholic”

Schimbarea de gen literar a venit la sfârșitul anilor ’90, când a decis să scrie „o carte prostuță despre lucrurile pe care le știu”. Astfel s-a născut „The Dreamworld of a Shopaholic” în 2000, sub pseudonimul Sophie Kinsella, format din numele ei mijlociu și numele de fată al mamei sale.

„Confessions of a Shopaholic”, adaptarea cinematografică a primelor două cărți, a fost lansată în 2009, cu Isla Fisher în rolul principal. Sophie Kinsella a scris în total 10 romane din seria „Shopaholic” și o duzină de titluri independente, ultimul fiind „The Burnout” în 2023.

Deși opera sa a fost adesea etichetată drept „chick lit”, autoarea prefera să fie clasificată ca scriitoare de ficțiune contemporană. „Dacă oamenii spun că sunt lecturi de plajă, răspund: da, nu mă deranjează. Citiți-le pe plajă”, declara ea în 2018.

Sophie Kinsella lasă în urmă soțul Henry Wickham și cinci copii. Familia a transmis că „nu își poate imagina cum va fi viața fără strălucirea și dragostea ei pentru viață”.