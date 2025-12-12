Surpriză uriașă. Economia unei mari puteri mondiale s-a contractat contrar așteptărilor specialiștilor

Economia s-a contractat cu 0,1% în octombrie, arată cifrele oficiale, potrivit Sky News. Scăderea produsului intern brut (PIB) vine după o scădere identică și la fel de surprinzătoare în septembrie. În august, economia britanică a stagnat.

Economiștii au prezis că PIB-ul din octombrie va crește cu 0,1%. Totuși, au fost și unii experți care au avertizat că economia ar putea fi influențată de discuțiile despre potențialele măsuri ale Guvernului. Ca urmare a îngrijorărilor legate de viitorul buget, consumul ar putea să scadă, au spus atunci experții.

Statistica a fost realizată de Oficiul Național de Statistică (ONS). Conform cifrelor oficiale, în cursul lunii octombrie, sectorul serviciilor din Regatul Unit a scăzut cu 0,3%, în timp ce construcțiile au scăzut cu 0,6%. Cu toate acestea, producția a crescut cu 1,1%.

Explicațiile experților

ONS a constatat că PIB-ul pe o bază de trei luni consecutive, până în octombrie, a scăzut cu 0,1%.

„În ciuda așteptărilor privind o revenire la creștere în octombrie, PIB-ul Regatului Unit s-a contractat la începutul toamnei, pe măsură ce economia se confruntă cu o perioadă de productivitate inconsistentă. Speculațiile despre potențialele anunțuri bugetare au avut un efect asupra consumatorilor și întreprinderilor”, a declarat Scott Gardner, de la gigantul bancar JP Morgan.

Un alt specialist a spus că datele surpriză au crescut probabilitatea ca Banca Angliei să reducă ratele dobânzilor săptămâna viitoare.

„Având în vedere că aceste cifre pesimiste ar putea alimenta și mai mult temerile în rândul factorilor de decizie cu privire la sănătatea economiei Regatului Unit, o relaxare a politicilor în decembrie pare a fi implementată, în special având în vedere probabilul impact deflaționist al bugetului”, a declarat Suren Thiru.