Tensiuni tot mai mari între SUA și Venezuela. Cel mai mare portavion din lume a ajuns în Marea Caraibilor

Trimiterea grupului naval de luptă în Caraibe, ordonată luna trecută de președintele Donald Trump, are loc pe fondul intensificării atacurilor asupra unor presupuse ambarcațiuni implicate în traficul de droguri și al amplificării tensiunilor cu Venezuela, scrie BBC.

Până acum, SUA au efectuat cel puțin 19 atacuri în Marea Caraibilor și în Pacificul de Est, în urma cărora au murit cel puțin 76 de persoane.

Maduro acuză Washingtonul că încearcă să răstoarne guvernul

Președintele venezuelean Nicolás Maduro și alți oficiali de la Caracas au acuzat Washingtonul că „fabrică” o criză și încearcă să răstoarne guvernul socialist de la putere.

Deplasarea portavionului USS Gerald R. Ford are loc și în contextul tensiunilor dintre administrația Trump și guvernul columbian condus de Gustavo Petro, pe care Trump l-a descris drept „un golan și un tip rău”.

Marți, Gustavo Petro a ordonat suspendarea cooperării în materie de informații cu agențiile americane, până la încetarea atacurilor asupra bărcilor din Caraibe.

Pe platforma X, liderul columbian a scris că lupta împotriva drogurilor „trebuie subordonată respectării drepturilor omului ale popoarelor din Caraibe”.

Cea mai amplă desfășurare americană în America Latină din ultimele decenii

Potrivit unui comunicat al Marinei SUA, grupul de luptă a intrat pe 11 noiembrie în zona de responsabilitate a Comandamentului Sudic al SUA, care supraveghează operațiunile din America Latină și Caraibe.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că prezența grupului va „întări capacitatea SUA de a detecta, monitoriza și perturba actorii și activitățile ilicite care amenință siguranța și prosperitatea” Statelor Unite, contribuind la „combaterea traficului de narcotice și a grupărilor criminale” din regiune.

Portavionul Gerald Ford se alătură unei prezențe militare americane deja consistente în regiune, care include mii de soldați, un submarin cu propulsie nucleară și aeronave militare dislocate în Puerto Rico. Împreună, acestea formează cea mai amplă desfășurare americană în jurul Americii Latine din ultimele decenii.