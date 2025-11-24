SUA acuză regimul Maduro de terorism și anunță posibile intervenții

Potrivit publicației The Guardian, această mișcare marchează un nou nivel de confruntare diplomatică și politică între Washington și regimul Maduro.

Implicațiile strategice

Analiștii internaționali avertizează că desemnarea regimului Maduro ca entitate teroristă ar putea facilita justificarea unor acțiuni militare sau operațiuni extinse în interiorul Venezuelei. Decizia vine într-un context în care, în ultimele săptămâni, rapoartele despre posibile acțiuni militare americane au devenit tot mai frecvente, după ce SUA au dislocat nave de război în Caraibe.

Relațiile Washington–Caracas sunt într-o deteriorare accelerată, iar tensiunile cresc.

Presiunea SUA asupra lui Maduro ar putea declanșa o nouă fază operațională

Reuters a publicat recent o investigație exclusivă, citând patru oficiali americani anonimi, conform căreia Statele Unite sunt pregătite să lanseze o nouă fază a operațiunilor în regiune în următoarele zile.

Momentul exact și amploarea acestor acțiuni rămân neclare, iar decizia finală a președintelui Trump nu a fost făcută publică.

Un înalt oficial al administrației americane a confirmat că „nicio opțiune nu este exclusă” în ceea ce privește Venezuela. Acesta a declarat că președintele Trump este gata să folosească „toate mijloacele puterii americane” pentru a opri fluxul de droguri către SUA și pentru a aduce responsabilii în fața justiției.

Nou capitol în criza venezueleană

Criza venezueleană riscă să intre într-o etapă mai tensionată ca oricând. Desemnarea regimului Maduro ca organizație teroristă străină ar putea crea premisele unei intervenții directe sau a unor operațiuni clandestine. Comunitatea internațională privește cu îngrijorare evoluțiile, temându-se de o escaladare regională.