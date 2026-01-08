Vance critică Danemarca și Europa pe tema securității Groenlandei

Vance a declarat pentru Fox News că investițiile în apărarea Groenlandei au fost insuficiente și că nu a existat un dialog real pe marginea argumentelor prezentate de președintele Donald Trump.

„Oamenii nu realizează că întreaga infrastructură de apărare antirachetă depinde parțial de Groenlanda”, a spus Vance în interviul acordat miercuri.

„Dacă, Doamne ferește, rușii sau chinezii, nu spun că se va întâmpla, dar dacă cineva ar lansa o rachetă nucleară spre continentul nostru sau spre Europa, Groenlanda este o componentă critică a acelei apărări antirachetă. Așa că te întrebi: «Au făcut europenii, au făcut danezii o treabă corespunzătoare în securizarea Groenlandei și în a se asigura că aceasta poate continua să servească drept un pilon al securității globale și al apărării antirachetă?» Iar răspunsul este evident că nu”, a subliniat Vance.

Trump vrea Groenlanda

Administrația Trump discută „activ” o posibilă ofertă de cumpărare a Groenlandei, un teritoriu semi-autonom al Danemarcei, a anunțat miercuri Casa Albă, la o zi după ce a sugerat că și o acțiune militară pentru anexarea acesteia la SUA ar putea fi o opțiune.

Danemarca, stat membru NATO, a avertizat că un asemenea demers ar însemna sfârșitul Alianței Nord-Atlantice.

Atât Groenlanda, cât și Danemarca au subliniat în mod repetat că insula nu este de vânzare.

Poziția Groenlandei între America de Nord și Arctica o face ideală pentru sisteme de avertizare timpurie în cazul unor atacuri cu rachete, precum și pentru monitorizarea navelor din regiune.

Baza Spațială Pituffik, cunoscută anterior drept Baza Aeriană Thule, este operată de Statele Unite încă din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.