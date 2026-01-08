Prima pagină » Știri externe » Vance critică Danemarca și Europa pe tema securității Groenlandei

Vance critică Danemarca și Europa pe tema securității Groenlandei

Vicepreședintele SUA, JD Vance, afirmă că Groenlanda este „critică” pentru apărarea Statelor Unite și a lumii împotriva unor posibile atacuri cu rachete din partea Rusiei sau Chinei și susține că Europa și Danemarca „nu au făcut o treabă bună” în securizarea zonei, relatează BBC.
Vance critică Danemarca și Europa pe tema securității Groenlandei
Iulian Moşneagu
08 ian. 2026, 16:43, Știri externe

Vance a declarat pentru Fox News că investițiile în apărarea Groenlandei au fost insuficiente și că nu a existat un dialog real pe marginea argumentelor prezentate de președintele Donald Trump.

Oamenii nu realizează că întreaga infrastructură de apărare antirachetă depinde parțial de Groenlanda”, a spus Vance în interviul acordat miercuri.

„Dacă, Doamne ferește, rușii sau chinezii, nu spun că se va întâmpla, dar dacă cineva ar lansa o rachetă nucleară spre continentul nostru sau spre Europa, Groenlanda este o componentă critică a acelei apărări antirachetă. Așa că te întrebi: «Au făcut europenii, au făcut danezii o treabă corespunzătoare în securizarea Groenlandei și în a se asigura că aceasta poate continua să servească drept un pilon al securității globale și al apărării antirachetă?» Iar răspunsul este evident că nu”, a subliniat Vance.

Trump vrea Groenlanda

Administrația Trump discută „activ” o posibilă ofertă de cumpărare a Groenlandei, un teritoriu semi-autonom al Danemarcei, a anunțat miercuri Casa Albă, la o zi după ce a sugerat că și o acțiune militară pentru anexarea acesteia la SUA ar putea fi o opțiune.

Danemarca, stat membru NATO, a avertizat că un asemenea demers ar însemna sfârșitul Alianței Nord-Atlantice.

Atât Groenlanda, cât și Danemarca au subliniat în mod repetat că insula nu este de vânzare.

Poziția Groenlandei între America de Nord și Arctica o face ideală pentru sisteme de avertizare timpurie în cazul unor atacuri cu rachete, precum și pentru monitorizarea navelor din regiune.

Baza Spațială Pituffik, cunoscută anterior drept Baza Aeriană Thule, este operată de Statele Unite încă din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Îngrijorările privind viitorul teritoriului au reapărut după ce Trump a recurs sâmbătă la forță militară împotriva Venezuelei pentru a-l captura pe președintele Nicolás Maduro.

Trump a mai făcut o ofertă de cumpărare a insulei în 2019, în timpul primului său mandat prezidențial, însă i s-a spus că aceasta nu este de vânzare.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat miercuri că va avea discuții cu Danemarca săptămâna viitoare.

Recomandarea video

Liderul extremist George Simion participă la protestul organizat de Claudiu Târziu împotriva legii care sancționează faptele cu caracter fascist și legionar
G4Media
Marea bătălie pentru CONTROLUL Justiției: Ministrul Justiției a declanșat procedura de numire a șefilor marilor parchete
Gandul
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
Cancan
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Prosport
România pe dopamină: cum au devenit manelele coloana sonoră a supraviețuirii. „Muzica unei societăți care a încetat să mai creadă în viitor”
Libertatea
Singura zodie protejată de rune la început de 2026, potrivit lui Mihai Voropchievici: „Victorie, succes și energie solară”
CSID
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Promotor