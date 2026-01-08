Macron avertizează că Statele Unite se îndepărtează de unii aliați și de regulile internaționale

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat joi că Statele Unite se îndepărtează treptat de unii dintre aliații săi și se distanțează de regulile internaționale pe care le-au susținut până nu demult.

Într-un discurs susținut în fața ambasadorilor Franței, Macron a atras atenția că instituțiile multilaterale funcționează din ce în ce mai puțin eficient și că lumea evoluează într-un context dominat de marile puteri, în care există o tendință reală de a diviza lumea în sfere de influență, scrie Baha.

Mesajul șefului statului francez a venit într-un moment în care tensiunile geopolitice și economice pun presiune pe valorile cooperării și pe structurile internaționale tradiționale. Macron a subliniat în discursul său că această schimbare de atitudine a Washingtonului se resimte atât în domeniul securității, cât și în cel al comerțului internațional, domenii în care cooperarea transatlantică a fost considerată un pilon al ordinii globale de după al Doilea Război Mondial.

Președintele francez a atras atenția și asupra rolului tot mai activ al Chinei pe scena economică globală, afirmând că Beijingul a manifestat o „agresivitate comercială din ce în ce mai neîngrădită” de la începutul pandemiei. Potrivit lui Macron, această evoluție afectează economia europeană și subliniază nevoia de strategii comune în relațiile comerciale la nivel global.

Macron a mai avertizat că, dacă aceste evoluții nu sunt abordate, există riscul ca solidaritatea între aliați și sistemul de reguli internaționale să fie erodat semnificativ.