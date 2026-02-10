Prima pagină » Știri externe » Macron afirmă că Europa trebuie să se pregătească pentru noi confruntări cu SUA: Trump urmărește „dezmembrarea” UE

Macron afirmă că Europa trebuie să se pregătească pentru noi confruntări cu SUA: Trump urmărește „dezmembrarea” UE

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat marți că Europa ar trebui să se pregătească pentru noi confruntări cu SUA și să trateze recenta dispută legată de Groenlanda ca pe un semnal de alarmă pentru a accelera reformele economice amânate de mult și pentru a consolida influența globală a UE.
Macron afirmă că Europa trebuie să se pregătească pentru noi confruntări cu SUA: Trump urmărește „dezmembrarea” UE
Iulian Moşneagu
10 feb. 2026, 09:42, Știri externe

În interviuri publicate în mai multe ziare europene, Macron a declarat că Europa nu ar trebui să confunde o pauză a tensiunilor cu Washingtonul cu o schimbare de durată, chiar dacă disputele legate de Groenlanda, comerț și tehnologie par, momentan, încheiate, relatează Reuters.

Când există un act clar de agresiune, cred că ceea ce ar trebui să facem nu este să ne plecăm capul sau să încercăm să ajungem la o înțelegere. Cred că am încercat această strategie luni de zile. Nu funcționează”, a declarat Macron pentru mai multe publicații, inclusiv Le Monde și Financial Times.

Macron a declarat că administrația Trump este „deschis anti-europeană” și urmărește „dezmembrarea” UE.

„Statele Unite ne vor ataca, în lunile următoare, asta e sigur, pe tema reglementării digitale”, a adăugat Macron, avertizând asupra unor posibile tarife impuse de președintele american Donald Trump dacă UE va folosi Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) pentru a controla companiile din domeniul tehnologiei.

De asemenea, liderul francez și-a reînnoit apelul pentru noi împrumuturi comune, precum euroobligațiunile, argumentând că acest lucru ar permite UE să investească la scară mare și să conteste hegemonia dolarului american.

Liderii UE se reunesc joi la Bruxelles la un summit în cadrul căruia vor discuta măsuri pentru consolidarea economiei blocului comunitar și pentru creșterea capacității UE de a face față Statelor Unite și Chinei pe scena globală.

Recomandarea video

Descoperiri alarmante ale FBI: ce știm despre misterioasele biolaboratoare chineze găsite în SUA
G4Media
Explicațiile halucinante oferite de Alstom, producătorul metrourilor care nu circulă, după ce Gândul a dezvăluit că mecanicii Metrorex au rămas în mână cu maneta pentru frâna de siguranță. „Sunt incidente normale în etapa de testare”
Gandul
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: 'Este diabolică'
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
„Moartea României”, anticipată în presa din Rusia, din cauza unei posibile manevre a NATO: „Distrugerea Bucureștiului este un răspuns adecvat”
Libertatea
Care este ora maximă la care să mănânci ciorbă, potrivit medicilor și experților în nutriție
CSID
VIDEO. Moment istoric: Brigada românească operează sistemele HIMARS la Cincu
Promotor