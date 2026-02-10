Macron afirmă că Europa trebuie să se pregătească pentru noi confruntări cu SUA: Trump urmărește „dezmembrarea” UE

În interviuri publicate în mai multe ziare europene, Macron a declarat că Europa nu ar trebui să confunde o pauză a tensiunilor cu Washingtonul cu o schimbare de durată, chiar dacă disputele legate de Groenlanda, comerț și tehnologie par, momentan, încheiate, relatează Reuters.

„Când există un act clar de agresiune, cred că ceea ce ar trebui să facem nu este să ne plecăm capul sau să încercăm să ajungem la o înțelegere. Cred că am încercat această strategie luni de zile. Nu funcționează”, a declarat Macron pentru mai multe publicații, inclusiv Le Monde și Financial Times.

Macron a declarat că administrația Trump este „deschis anti-europeană” și urmărește „dezmembrarea” UE.

„Statele Unite ne vor ataca, în lunile următoare, asta e sigur, pe tema reglementării digitale”, a adăugat Macron, avertizând asupra unor posibile tarife impuse de președintele american Donald Trump dacă UE va folosi Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) pentru a controla companiile din domeniul tehnologiei.

De asemenea, liderul francez și-a reînnoit apelul pentru noi împrumuturi comune, precum euroobligațiunile, argumentând că acest lucru ar permite UE să investească la scară mare și să conteste hegemonia dolarului american.

Liderii UE se reunesc joi la Bruxelles la un summit în cadrul căruia vor discuta măsuri pentru consolidarea economiei blocului comunitar și pentru creșterea capacității UE de a face față Statelor Unite și Chinei pe scena globală.