Macron califică drept „inacceptabile” tarifele impuse de Trump în contextul Groenlandei

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a spus sâmbătă că tarifele vamale lansate de președintele american Donald Trump în contextul Groenlandei sunt „inacceptabile” și nu își au locul în relațiile internaționale, subliniind că Europa va răspunde unitar și coordonat dacă acestea vor fi confirmate.
17 ian. 2026, 21:22

Într-un comentariu pe platforma X, Macron a reafirmat atașamentul Franței față de suveranitatea și independența statelor, atât în Europa, cât și la nivel global. Principii care, potrivit acestuia, stau la baza politicii externe franceze și a angajamentului față de Organizația Națiunilor Unite și Carta ONU.

„Nicio intimidare și nicio amenințare nu ne va influența, nici în Ucraina, nici în Groenlanda, nici în altă parte a lumii”, a transmis liderul de la Paris.

„Amenințările tarifare sunt inacceptabile și nu își au locul într-un asemenea context. Europenii vor răspunde într-o manieră unitară și coordonată, dacă acestea vor fi confirmate. Vom ști să apărăm suveranitatea europeană”, a subliniat președintele Franței.

Macron a mai anunțat că va discuta acest subiect cu partenerii europeni, în vederea stabilirii unei poziții comune.

Președintele francez a legat poziția Parisului privind Groenlanda de sprijinul acordat Ucrainei, menționând că Franța continuă să susțină Kievul și că a contribuit la formarea unei „coaliții de voință” pentru o pace durabilă, menită să apere principiile suveranității și securitatea europeană.

Totodată, Macron a confirmat decizia Franței de a se alătura exercițiilor militare organizate de Danemarca în Groenlanda, argumentând că acestea sunt justificate de mizele de securitate din Arctica, o regiune considerată strategică pentru Europa.

„Ne asumăm această decizie, inclusiv pentru că este vorba despre securitatea în Arctica și la frontierele extreme ale Europei noastre”, a precizat el.

Declarațiile vin în contextul în care președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă intenția de a impune tarife de import pentru opt state europene care se opun ideii ca Statele Unite ale Americii să preia controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom al Danemarcei.

